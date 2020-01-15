هواوي تطرح HUAWEI Mate30 Pro ملك هواتف الذكية في المملكة العربية السعودية

هاتف HUAWEI Mate30 Pro يتميّز بأدائه القوي وتصميمه الأيقوني وقدرته على الارتقاء بتجربة تصوير مقاطع الفيديو إلى آفاق جديدة

كشفت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة عن طرح هاتفها HUAWEI Mate30 Pro للمستهلكين في المملكة العربية السعودية خلال فعالية خاصة في الرياض.

ويتميز الجهاز الجديد بتصميم أيقوني وكاميرا رئيسية قوية بدقة 40 ميجابكسل وبطارية كبيرة تدوم طويلاً وميزات أمان قوية، يرتدي HUAWEI Mate30 Pro بكل فخر التاج باعتباره ملك الهواتف الذكية.

وفي هذا الصدد، قال السيد بيل يو، نائب رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة:”يجمع هاتف HUAWEI Mate30 Pro بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية في جهاز واحد مُذهل من حيث الأداء القوي والتصميم؛ إذ يُتيح معالج Kirin 990 للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، أمّا التصميم الخلّاب ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنج Camera SuperSensing Cine ليمهدان الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة “.

1. التصميم الأيقوني: يأخذ HUAWEI Mate30 Pro مفهوم تصميم الهواتف إلى آفاق جديدة وجريئة مستوحاة من شكل الهالة الدائري؛ إذ تُضفي الهالة الحلقية اللامعة لمسة فريدة من الأناقة على الهاتف، بينما تُمثل شاشة HUAWEI Horizon Display المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد التي تزود المستخدمين بتجربة فريدة. وتواصل هواوي استكشاف إمكانيات جديدة على صعيد المواد التي تسخرها لابتكار وتصنيع هواتفها الذكية؛ حيث يتوفر هذا الهاتف الرائد سلسلة باللونين Emerald Green و Orange الجديدين بخامة من الجلد المصنوع من النباتات.

وبفضل تفوق النسخة المحدثة EMUI 10 من هواوي، يُمهد هاتف HUAWEI Mate 30 Pro الطريق لثورة في قطاع الشاشات العاملة باللمس، لا سيّما وأنّه يدعم خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Control، والتي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة دون لمسها، ما يوفر وضع تشغيل اختياري إلى جانب اللمس. ومن خلال التفاعل مع الشاشة بدون تلامس، يمكن للمستخدمين إنجاز المهام باستخدام إيماءات معينة مثل التلويح للأعلى أو الأسفل أو استخدام 3 أصابع لتصوير لقطةٍ للشاشة. وتُتيح خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي إمكانية تدوير الشاشة رأسياً أو أفقياً بشكل تلقائي حال اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم، ما يضمن أفضل تجربة مشاهدة.

ومن جهة أخرى، تسمح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بعرض المعلومات ونقل البيانات ومشاركتها والتحكم بها بين عدة أجهزة مثل حواسيب MateBook وهواتف هواوي الذكية، ما يُلغي بشكلٍ جذري الحواجز بين أنظمة تشغيل Windows وAndroid.

*متوفرة فقط على مجموعة محددة من هواتف هواوي وأجهزة Matebook من هواوي

2. إمكانات فائقة للتصوير وتسجيل الفيديوهات: يتميّز هاتفHUAWEI Mate30 Pro بكاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا إستشعار العمق الثلاثي الأبعاد 3D Depth Sensing.

HUAWEI Mate30 Pro أول هاتف في العالم يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مزدوجة وتشمل كاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل تدعم تقنية Ultra Low-Light Video بقصوى 51200 وفق معيار ISO ، وهي أعلى حساسية متواجدة في كاميرات الهواتف المحمولة ويمكنها منافسة كاميرات التصوير الإحترافية ، بالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة للغاية Ultra Slow-Motion بسرعة 7680 إطارًا في الثانية االتي لم تكن متاحة إلّا من خلال كاميرات التصوير الاحترافية بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو التتابع الزمني بزاوية عريضة جداً في ظروف إضاءة شديدة الإنخفاض.

3- البطارية الفائقة: يتمتع هاتف HUAWEI Mate30 Pro ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي، ما يضمن لها القدرة على العمل لفترات مطولة من الاستخدام المكثف. كما يُمكن إعادة شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge، والتي تعتبر أول تقنية شاحن لاسلكي في العالم حاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland. وسيحظى المستخدمون بلا شك بتجربة شحن آمنة وسريعة لدى الاعتماد على أيّ من خاصيتي الشحن اللاسلكي فائق السرعة Wireless HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط، وشاحن هواوي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 40 واط. وحرصت هواوي أيضاً على رفع سوية عملية الشحن في مختلف السيناريوهات وذلك من خلال طرح الشاحن السلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 40 واط) والشاحن اللاسلكي للسيارة (باستطاعة 27 واط). وعلاوة على ذلك، يُزود الهاتف الرائد لمستخدمين خاصية الشحن العكسي اللاسلكي المطورة والسريعة ما يسمح لهم بإعادة شحن أجهزتهم على نحو سريع.

4- المزايا الأمنية الفائقة: عملت هواوي على بناء بيئة تشغيل موثوقة ومعزولة (TEE) تندرج خارج إطار البيئة المفتوحة لنظام التشغيل Android، بهدف عزل وحماية العملية الكاملة لإدارة وتشفير وتخزين البيانات الحساسة للمستخدمين، ولهذا

يتم تخزين بصمات الأصابع ومعلومات الوجه والبصمة الصوتية في الجزء الأكثر أمانًا من المعالج

ويتسم ملك الهواتف أيضاً بميزة العرض الخصوصي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تُمكّن الجهاز من التعرف على وجه المستخدم والقيام بإخفاء المحتوى بشكل تلقائي عند رصد أيّ وجوه إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تزويد المستخدمين بوسيلة للتحقق من الشخصية في حال طرأت أيّة تغييرات، إلى جانب ميزة التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل فتح قفل الهواتف بالتعرف ثلاثي الأبعاد 3D Face Unlock وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة.

ويأتي هاتفHUAWEI Mate30 Pro الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

السعر والتوافر:

أصبح هاتف HUAWEI Mate30 Pro الجديد متوفرا بسعر 3599 ريال في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية

سيحصل المستخدمون الذين يشترون الجهاز على باقة هدايا تتضمن خدمات متميزة على النحو التالي:

- 1 سنة + 1 سنة تمديد الضمان

- استبدال شاشة مجانية لمرة واحدة خلال السنة الأولى من الشراء

- خدمة التوصيل والتوصيل للإصلاح من الباب إلى الباب

- التخزين السحابي من Huawei Mobile بسعة 200 جيجابايت مجانًا سنويًا

- Huawei Music عضوية مجانية لمدة 6 أشهر

- HUAWEI SuperCharge شاحن سيارة لاسلكي (بحد أقصى 27 واط) و HUAWEI Smart View Flip Cover.

HUAWEI MediaPad M6

خلال هذه الفعالية أيضًا، أضافت هواوي إلى تاريخها في حلول التكنولوجيا الإبداعية من خلال إطلاق أحدث الإصدارات من وسائل الترفيه السمعية والبصرية الذكية الرائدة وهو الجهاز اللوحي “HUAWEI MediaPad – M6 10.8. استنادًا إلى تطوير المنتج المتطور الذي نشأ منذ سنوات من البحث والتطوير ، تم تصميم HUAWEI MediaPad M6 10.8 “بميزات استثنائية تعيد تحديد معايير الترفيه وتتجاوز حدود الذكاء مع إمكانات العمل السهلة أثناء التنقل، وتضع المعايير العالمية الجديدة للأقراص الذكية.

صُمم جهاز HUAWEI MediaPad M6 10.8 “بنظام صوتي حديث رباعي القناة ومكبرات صوت طويلة المدى تم ضبطها بواسطة هارمان كاردون. بالإضافة إلى شاشة HD مذهلة والتقنية الحصرية الجديدة كلّيًا HUAWEI ClariVu ™ ، فإنها تخلق تجربة سمعية بصرية غامرة واستثنائية حقًا. يتميّ HUAWEI MediaPad M6 بامتلاكه معالج Kirin 980 الذي يعمل بمعمارية 7nm وتقنية GPU Turbo الجديدة تمامًا لتتولى أي مهام وتطبيقات.

سيتوفر الجهاز الجديد HUAWEI MediaPad M6 10.8 للحجز المسبق في السوق السعودية ابتداءً من 16 يناير بسعر 1599 ريال.