سياح المملكة في رد سي مول وأكثر من 12 مليون زائر خلال العام

يتوافد السياح والزوار الى العديد من المعالم السياحية في مدينة جدة، منها “مدن الملاهي” و”كورنيش جدة” و”نافورة الملك فهد” و”المولات”. وكان مركز رد سي مول قد إستقبل خلال شهر نوفمبر أكثر من 14 ألف زائر من السياح القادمين من شرق آسيا وأبرزهم الجنسية الكورية. كما رافق وفد من السياح الآسيويون في جولة على كافة المحال التجارية والمرافق الموجودة في المركز وذلك لإهتمام رد سي مول بكافة زواره.

ويقول المهندس الريان قدوري، المدير العام لمركز رد سي مول: “قام المركز خلال العام بحملات متعددة وفعاليات مختلفة وإطلاق أسماء تجارية جديدة وخدمات متنوعة وكل ذلك لإرضاء الزوار والعملاء وإستقطاب المزيد من الزوار سواء من السعوديين والمقيمين والسياح. ولا شك أن كل هذه الجهود أسفرت بتحقيق أكثر من 12 مليون زائر أتوا الى المركز خلال عام 2019. وطبعاً لا ننسى فعاليات هيئة الترفيه التي أقيمت في مركز رد سي مول كان لها أثر كبير على أعداد زوار المركز.”

ومن ناحيته، يقول عمر المغذوي، مسؤول التسويق في مركز رد سي مول: “كان هذا العام حافل بالكثير من النشاطات والفعاليات الجميلة التي قدمها رد سي مول لزواره الكرام من كافة الفئات العمرية وكان تفاعل الجمهور إيجابي جداً، ما يؤكد إعجابهم بالافكار التي تم تنفيذها. ونعتبر في كافة أقسام الادارة ولا سيما قسم التسويق أن رضى العملاء من أولى مهامنا ونسعى باستمرار نحو طرح وتقديم المزيد من النشاطات ومواكبة القطاع لنبقى السباقين والافضل لدى جمهورنا العزيز.”

تميز مركز رد سي مول دائما بمواكبة كل جديد وتقديمه لزواره من مدينة جدة والرياض والدمام، والزوار من باقي مدن السعودية، وحديثاً للسياح القادمين من خارج المملكة.