حصدت “غروهي”، المركز الرابع عن مبادرة “الجامع الأخضر” ضمن لائحة أفضل الحملات لهذا العقد، التي أصدرتها مجموعة “هولمز” في لندن، وذلك بناءً على تصويت الجمهور. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركات “WaterCare” الذي أطلقته “غروهي”، بهدف التقليص من ممارسات هدر الثروة المائية في المنطقة.

قامت “غروهي” في إطار مبادرة “الجامع الأخضر” بالتعاون مع شركائها المحليين، بتجهيز بعض المساجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتجات تتميّز بتوفير المياه، الأمر الذي ساهم بتخفيض استهلاك المياه أثناء طقوس الوضوء المعتمدة عند المسلمين بنحو 30 في المئة. وواصلت “غروهي” جهودها في هذا الإطار، وأطلقت المرحلة الثانية من المشروع تحت إسم برنامج “تحويل الماء إلى الغذاء”، حيث عمدت إلى الاستفادة من كمية المياه التي تم توفيرها إلى ما يعادل ألف وجبة وزّعت على الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت لينا فاريتيميدو، المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والتواصل، غروهي الشرق الأوسط وافريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط: “سعداء بنتيجة تصويت الجمهور وحصولنا على المركز الرابع عن مبادرة “الجامع الأخضر” ضمن لائحة أفضل الحملات لهذا العقد. هذا المشروع الإقليمي الذي يندرج في إطار التزامنا تجاه البيئة والمجتمع الذي يحتضننا، ويهدف في المقام الأول إلى توعية الرأي العام حول أهمية توفير المياه والمال وتفعيل العطاء تجاه المحتاجين. إن تكريمنا مرة جديدة تقديراً لبرنامجنا في منطقة الشرق الأوسط، يشكل حافزاً لنا للاستمرار في جهودنا لتعزيز الاستدامة وزيادة الوعي حول كيفية المحافظة على الثروة المائية وتمويل الموارد الغذائية المستدامة للعائلات المحتاجة”.

جابت مبادرة “الجامع الأخضر” عدد من دول المنطقة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسوريا ومصر. ولقد حصدت هذه المبادرة جائزة “أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط للعام 2014″ خلال حفل توزيع جوائز SABRE الذي تنظمه مجموعة “هولمز”، كما نال برنامج “تحويل الماء إلى غذاء” في المملكة العربية السعودية الجائزة العالمية الذهبية للعام 2016 خلال حفل توزيع جوائزIPRA.

ويتماشى برنامج “تحويل الماء إلى غذاء” من “غروهي”، مع رؤية المملكة العربية السعودية للعام2030، التي تركز على نشر التوعية حول أهمية الاستدامة البيئية وضرورة تسليط الضوء على تشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المائية عن طريق تخفيض استهلاكها.