أعلنت جوتن السعودية عن إطلاق مجموعة ألوان 2020 وذلك تحت شعار “ألوان نحتفل بها”، لتساعد المستهلكين في المملكة في ترك بصمتهم الشخصية على منازلهم للعام الجديد. وتتوافق الألوان الاثنا عشر الجديدة مع الدرجات اللونية الثماني التي تتألف منها مجموعة “تايملس” وتعتبر من اكثر الالوان رواجا، لخلق احتفالًا بالألوان يعكس التفاؤل والنجاح الذي يجلبه العام الجديد.

ويتزامن اطلاق “جوتن” لمجموعة ألوان 2020 مع طرح الشركة دهانات “فينوماستيك مذهل حياة” الجديد، الذي يُضفي على الجدران ملمسًا حريريًا فاخرًا، ومن دون روائح أو مواد ضارة. ويتضمن دهان “فينوماستيك مذهل حياة” خصائص متعددة، أبرزها خلوه من الروائح، الأمر الذي من شأنه أن يؤمن راحة تامة للمستهلك، إلى جانب احتوائه على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات. كما ويتميز هذا الدهان الداخلي بقدرته الفائقة على تحمّل الغسيل المتكرر وعلى تحسين جودة الهواء الداخلي، نظراً لاستخدام تكنولوجيا الحدّ من “الفورمالدهيد” في عملية تصنيعه.

وجاء اطلاق المنتج الجديد ومجموعة ألوان 2020 خلال حفلٍ أقامته الشركة في العاصمة الرياض يوم 13 يناير 2020 وذلك بحضور المهندس شريف عبدالمجيد المدير التنفيذي لشركة “جوتن” السعودية والسيد اسبن هيرسف المدير الاقليمي لشركة جوتن في الشرق الاوسط والهند وافريقيا بالاضافة الى مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام المحلي.

وقال المهندس شريف عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة “جوتن” السعودية: “نطلق اليوم مجموعة ألوان 2020 الجديدة، التي تتضمن خيارات واسعة من الألوان، من شأنها أن تساعد في إحداث تغيير ملموس في طريقة تفكيرنا وشعورنا وبالتالي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيزها بالإيجابية والتفاؤل. كما يهدف إطلاقنا لمنتج “فينوماستيك مذهل حياة” إلى تحقيق تغيير إيجابي في تجربة المستهلك، نظراً للجودة العالية التي يتميز بها هذا المنتج. ويأتي ذلك نتيجة دراسات وأبحاث أجرتها “جوتن” على امتداد سنوات عدة، توصلت بعدها إلى هذا المنتج الفريد من نوعه الذي تقدمه اليوم إلى السوق السعودي وهو الوحيد في الشرق الاوسط الحائز على شهادة “غرين غارد” بالمرتبة الذهبية للمنتجات صديقة البيئة. وهذا المنتج ايضا حاز على شهادات عديدة للجودة، أبرزها شهادة “أيزو”.

هذا ويقوم خبراء الألوان في جوتن، كل سنة بدراسة أحدث التصاميم والألون في أهمّ المدن العالمية، وكيفية مساهمتها في تغيير أنماط معيشة الافراد في العالم الحديث، وأيضا الطريقة التي تؤثر بها الألوان في حياتنا. ويشكل العام 2020 بداية عقد جديد. ومع البدايات، يشعر الكثير منا بالحاجة الى التغيير اما من خلال تعلم امور جديدة او السفر او تعزيز خيالنا وطاقتنا الابداعية او ملء قلوبنا وبيوتنا بالراحة والسكون. كل منا يبحث عن اساليب تساعدنا على النمو والنجاح في حياتنا اليومية. وتعتبر الألوان من أبسط الوسائل وأكثرها فاعلية لخلق بيئة ملهمة. ان الاختيار الصحيح للألوان قادر على إحداث تغيير في حياتنا اليومية وتمهيد طريقنا نحو عالم من الدهشة.

ويعبّر كل لون من الألوان الاثني عشر في مجموعة ألوان 2020 عن طموح معين، أو جانب من جوانب الحياة العصرية، أو صفة شخصية مميزة. وصُمّمت ألوان جوتن الجديدة، بدءًا من دفء لون “غراوندد ريد 20144″ الأحمر الترابي وجرأة لون “ستايتمانت بلو 4863″ الأزرق الإبداعي، إلى التطوّر الفكري الذي يلهمه لون “وزدم 20145″ وحماس لون “لايفلي ريد 20143″ المرح، حيث تهدف لخلق ردود فعل عاطفية لدى الاشخاص.

وقد أخذ في الإعتبار في تصميم الألوان الجديدة استخداماتها العملية، بجانب تأثيراتها على حياتنا اليومية. حيث عمل فريق جوتن على مطابقة كل لون من الألوان الاثني عشر بألوان من مجموعة “تايملس”، التي تتألف من ثماني درجات لونية اختيرت لجاذبيتها وتنوعها.