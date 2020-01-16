هواوي تطرح جهازها اللوحي المتميز HUAWEI MediaPad M6 10.8” للحجز المسبق في السوق السعودية قريباً

معالج Kirin 980 الرائد يوفر تجارب استخدام منقطعة النظير

تواصل هواوي الاستحواذ على إعجاب المستخدمين بفضل ابتكاراتها الفريدة والتي تتمثل أحدثها بجهاز HUAWEI MediaPad M6 10.8 . ويرتكز أداء الجهاز منقطع النظير إلى مزاياه الاستثنائية التي ترسي معايير جديدة كلياً في عالم الترفيه، وتتجاوز مفهوم التقنيات الذكية من خلال إمكانياته التشغيلية السلسة أثناء التنقل، ليوفر بذلك معايير عالمية جديدة في مجال الأجهزة اللوحية الذكية.

وتم تزويد جهاز HUAWEI MediaPad M6 10.8 بنظام صوت رباعي المسارات مع أربعة مكبرات صوت، ومكبرات صوت بعيدة المدى من ’هارمان كاردون‘. وبفضل تزويده بشاشة عالية الدقة HD وتقنية HUAWEI ClariVu™ الحصرية الجديدة كلياً، يوفر الجهاز الجديد للمستخدم تجربة مشاهدة سمعية بصرية غامرة. كما تم تزويد جهاز HUAWEI MediaPad M6 10.8 بمعالج Kirin 980 القوي بتصميم 7 نانومتر، وتكنولوجيا GPU Turbo لمعالجة الرسومات الجديدة كلياً من هواوي والتي تمكنه من الاضطلاع بجميع المهام وتشغيل جميع التطبيقات.

ويأتي جهاز HUAWEI MediaPad M6 10.8أيضاً مع بطارية ضخمة بسعة 7500 ميلي أمبير ساعي، وشاحن سريع باستطاعة 18 واط للاستخدام طويل الأمد. ويمتاز الجهاز بقابلية التشغيل السلس أثناء التنقل مع لوحة مفاتيح مغناطيسية خفيفة جداً، وميزة ’وضع الحاسب الشخصي‘ (PC mode)، وقلم M-Pen lite الإلكتروني . ويتيح الجهاز إمكانية الانتقال بسلاسة من العمل إلى اللعب، كما يأتي بميزة “ركن الأطفال” Kids Corner الحصرية التي تتضمن تكنولوجيا تراعي صحة الأطفال وتعزز مرحهم.

ميزة “ركن الأطفال” Kids Corner الحصرية: تكنولوجيا تراعي صحة الأطفال وتعزز مرحهم

يعد جهاز HUAWEI MediaPad M6 الخيار الأمثل للأهل والأطفال، حيث يثري تجربة الصغار ويزودهم بتقنيات غنية للعناية والتوجيه. ويمتاز وضع الأطفال بتصميم جديد وجذاب لواجهة المستخدم، فضلاً عن توجيه الصغار نحو طريقة الاستخدام الصحية للجهاز، وبذلك يمكنهم الحصول على تجربة ممتعة مع توفير أفضل مستويات راحة البال للأهل. ويدعم جهاز HUAWEI MediaPad M6 أيضاً مجموعة واسعة من وضعيات حماية العين الحاصلة على شهادة TÜV Rheinland.

وسيتاح جهاز HUAWEI MediaPad M6 10.8” “ للحجز المسبق في السوق السعودية بين 16-26 يناير الجاري بسعر 1599 ريال سعودي، وسيتوافر باللون الرمادي. وسيحصل المستخدمون الذين يشترون الجهاز على هدية قيمة تشمل: قلم M-Pen الإلكتروني ولوحة مفاتيح وخدمات صيانة لمدة 6 أشهر (الكمية محدودة).