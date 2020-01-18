مدير صحة الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للعناية الحرجة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي

يفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى بالعناية الحرجة ، والذي تنظمه مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي خلال الفترة من 21- 23 يناير 2020م تحت شعار “تجسير الفجوة بين التحديات والتناقضات”. وهذا المؤتمر يحظى باعتماد أكاديمي بواقع 30 ساعة تعليم وتدريب من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة سواء للبالغين أو الأطفال ، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى ، والطرائق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة ،علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودولياً المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة .

ويستهدف هذا المؤتمر الأطباء والممارسين الصحيين، والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة.

ويشارك في هذا المؤتمر 90 متحدثاً من الخبراء المحليين والعالميين، يقدمون فيه 77 محاضرة، وثلاث ورش عمل متنوعة تمتد لعدة ساعات ، للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص ،وسيصاحبه معرض تشارك فيه 25 شركة عالمية متخصصة في العناية الحرجة ، ومن المتوقع أن يستقبل المؤتمر في نسخته الحالية أكثر من 1300 ممارس صحي وسيشكل إضافة هامة على مختلف الأصعدة .

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية،بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتوافقة مع مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030 .