5 أسباب تجعل من HUAWEI Mate30 Pro ملك الهواتف الذكية الذي طال انتظاره

هل تخيلتم ما سيكون عليه الوضع لو تمكنتم من مشاهدة الفيديوهات بدقة 4K أو تصوير فيديوهات فائقة الوضوح ليلاً؟ أو حتى الانتقال بتجربتكم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مستوى جديد كلياً عبر تسجيل لقطات فيديو ذات الحركة البطيئة للغاية كما لو أنها مصورة بواسطة كاميرا احترافية أو تم إخراجها من قبل مخرج أفلام؟ لا شك أن مزايا الهاتف هذه تبدو مستقبلية، ولكنها تحققت اليوم بفضل أحدث هواتف هواوي الرئيسية، HUAWEI Mate 30 Pro 5G. ويحمل الهاتف العديد من المزايا القوية، ولكن لنسهّل الأمر عليكم اخترنا 5 أسباب تجعله يستحق لقب ملك الهواتف الذكية.

-1أداء فائق مع معالج Kirin 990 يأتي هاتف HUAWEI Mate30 Pro مزوداً بمعالج Kirin 990، شريحة المعالجة الأقوى والأكثر تطوراً التي أطلقتها هواوي حتى الآن. وصمم المعالج خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي، ليوفر بذلك تجارب أفضل لمجموعةٍ واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية.

-2لمحة سريعة عن المجموعة الكاملة من المزايا الفريدة للهاتف

تشتهر هواوي بالتصاميم الفريدة لهواتفها الذكية، يتبع HUAWEI Mate30 Pro هذا التقليد كونه جهاز فريد ومميّز مثلك أنت! فمن خلال الهالة الحلقية اللامعة والجديدة وشاشته المحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة، من المؤكد أن هاتف HUAWEI Mate 30 Pro سيلفت الأنظار إليكم.

من ناحية ثانية، توفر شاشة Ultra Curved HUAWEI Horizon Display تصميماً استثنائياً لتقديم تجارب بصرية غامرة جداً. ويأتي هذا الهاتف الرئيسي الجديد من هواوي مزوداً بمجموعة واسعة من المزايا المعززة بالذكاء الاصطناعي مثل إيماءات الذكاء الاصطناعي AI Gesture Control ، وبذلك لن يتعين عليكم وضع فنجان القهوة أو الملعقة من أياديكم لتصفح الإنترنت، وكل ما يتعين عليكم فعله هو الإشارة باليد إلى الأعلى أو الأسفل، أو قرص الهواء من قرب الشاشة لأخذ لقطةٍ لها بكل بساطة. تعرفون ما هو الشيء الأفضل؟ خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية تدوير الشاشة وتعديلها بشكل تلقائي عبر اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم لتوفير تجربة مشاهدة أفضل، ما يغني عن الحاجة إلى تدوير الهاتف للحصول على زاوية المشاهدة المثلى أثناء مشاهدة الفيديوهات. ويمكن للمستخدم أيضاً تبادل الصور والفيديوهات بين هاتفه الذكي وحاسوبه المحمول بكل سهولة، حيث تتيح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration* إمكانية نقل المعلومات والبيانات ومشاركتها بين الهاتف والحاسب المحمول بسلاسة وسرعة.

*متوفرة فقط على مجموعة محددة من هواتف هواوي وأجهزة Matebook من هواوي

-3 إمكانات فائقة لتسجيل مقاطع الفيديو

تحظى هواوي حالياً بشهرة واسعة في مجال قدرات التصوير الفائقة للهواتف المحمولة، ويرتقي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro ، بقدرات تصوير الفيديوهات نحو مستويات جديدة كلياً. وفي الواقع، يميل معظم المستخدمين إلى تصوير الفيديوهات أكثر من قيامهم بالتقاط الصور، حيث تكتسب مقاطع الفيديو حالياً شعبية متنامية سواء كان ذلك لتحميل القصص على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إرسال مقاطع الفيديو إلى العائلة والأحباء لتشارك الذكريات معهم. وتدرك هواوي هذه الحقيقة جيداً ولذلك قامت بتزويد هاتفها الرئيسي الجديد بكاميرا رئيسية مزدوجة SuperSensing Cine Camera بدقة 40 ميجابكسل ، ما يتيح للمستخدم إمكانية تحديد والتقاط صور مذهلة وفيديوهات رائعة، في حين ستساعده تقنية Ultra Low-Light Video على التقاط مقاطع فيديو ذات مستويات إضاءة منخفضة جداً بالليل. كما يمكن للمستخدم تسجيل لقطات فيديو ذات الحركة البطيئة للغاية Ultra Slow-Motion بفضل قدرة الهاتف على تسجيل 7680 إطاراً في الثانية لتجربة تصوير احترافية، ما يضمن لكم ألا تفوّتوا أي من إطارات الصور وتسجيل ذكريات “تدوم للأبد” بكل ما في الكلمة من معنى.

-4بطارية فائقة يمكن شحنها بسرعة غير مسبوقة

هل تشعر بالقلق من نفاد طاقة بطارية هاتفك عندما تكون مشغولاُ في مكانٍ ما ولا تحمل شاحنك معك؟

يتمتع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير، ما يضمن لها القدرة على العمل لفترات طويلة حتى عند استخدام الكاميرا أو اللعب أو تصفح الإنترنت. كما لن يتعيّن على المستخدم البقاء طويلاً في المنزل لشحن البطارية، إذ من الممكن إعادة شحنها بسرعة كبيرة باستخدام خاصية الشحن اللاسلكي فائق السرعة من هواوي Wireless HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط والحاصل على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland، أو شاحن هواوي السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط. وإذا كان المستخدم بحاجة لإجراء عملية الشحن أثناء التنقل، فيمكنه دائما استخدام الشاحن السلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 40 واط) والشاحن اللاسلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 27 واط). كما تمت ترقية خاصية الشحن العكسي اللاسلكي في الهاتف، ما يتيح للمستخدمين إمكانية شحن أجهزة أخرى باستخدام هاتفهم.

-5مستويات لا تضاهى من الأمان

يوفر لك هاتف HUAWEI Mate30 Pro مستويات رفيعة من الأمان بفضل تزويده ببيئة تشغيل موثوقة ومعزولة Trusted Execution Environment (TEE)، والتي تضمن تخزين البيانات الحساسة، مثل بصمات الأصابع ومعلومات الوجه والبصمة الصوتية، في أكثر جزء آمن في المعالج.

كما يتم حفظ الرسائل والإشعارات الواردة بعيداً عن أعين المتطفلين بفضل تقنية AI Private View التي تقوم بإخفاء المحتوى عند اكتشاف وجوه متعددة، إلى جانب تنبيه المستخدم بشأنها. كما تم تعزيز مستويات الأمان عند فتح قفل الهاتف من خلال ميزة التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل خواص التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه 3D Face Unlock وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة.

يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

السعر والتوافر:

أصبح هاتف HUAWEI Mate30 Pro الجديد متوفرا بسعر 3599 ريال في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية

سيحصل المستخدمون الذين يشترون الجهاز على باقة هدايا تتضمن خدمات متميزة على النحو التالي:

- 1 سنة + 1 سنة تمديد الضمان

- استبدال شاشة مجانية لمرة واحدة خلال السنة الأولى من الشراء

- خدمة التوصيل والتوصيل للإصلاح من الباب إلى الباب

- التخزين السحابي من Huawei Mobile بسعة 200 جيجابايت مجانًا سنويًا

- Huawei Music عضوية مجانية لمدة 6 أشهر

- HUAWEI SuperCharge شاحن سيارة لاسلكي (بحد أقصى 27 واط) و HUAWEI Smart View Flip Cover.