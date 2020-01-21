لم تكتفِ سماعات HUAWEI Freebuds 3 True Wireless Earbuds اللاسلكية وساعة HUAWEI WATCH GT 2 بجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية المعنية بقطاع التكنولوجيا فحسب، بل فاز المنتجان بجائزتي “أفضل منتج في المعرض” و”اختيار المحرر” عن أدائهما المُذهل خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020.

وتُشكّل سماعات HUAWEI FreeBuds 3 True Wireless Stereo Earbuds جزءاً أساسياً من استراتيجية الأجهزة السمعية لشركة هواوي، حيث نجحت مجدداً في استقطاب اهتمام سوق الأجهزة الصوتية عالية الجودة. وتُعتبر HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة ومعالج Kirin A1 للأجهزة القابلة للارتداء من هواوي. وعلاوة على ذلك، تضمن هذه السماعات لمستخدميها تجربة اتصال سريعة ومستقرة وجودة صوت متميّزة، إلى جانب ميزة إلغاء الضجيج الذكية. وطُرحت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 للمرة الأولى في شهر سبتمبر الماضي خلال فعاليات معرض ’إيفا‘ في ألمانيا، والذي فازت فيه بـ 11 جائزة إعلامية.

ولا تقتصر ميزة إلغاء الضجيج التي تتمتع بها سماعات Huawei FreeBuds 3 على تجربة الاستماع إلى الأغاني فحسب، بل تتجاوز ذلك لتلبي تطلعات المستهلكين إلى إجراء المكالمات بكل وضوح. ويمكن لتصميم هواوي الإيروديناميكي لفتحة الميكروفون أن يلغي ضجيج الرياح بكل فعالية؛ إذ سيتولى الجزء السُفلي من القناة الهوائية، التي صممتها هواوي، مهمة إعاقة دخول الرياح إلى القناة، ما يُسهم بشكل كبير في الحد من الضجيج الذي يُسببه الاحتكاك الحاصل بين الرياح والميكروفون. وإلى جانب خوارزمية 3A لإلغاء الضجيج (الإلغاء التلقائي للضجيج، والتحكم التلقائي، وإلغاء صدى الأصوات)، تُعزز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 من مستوى الصوت بينما تعمل على خفض الضوضاء المحيطية في الوقت ذاته. وحرصت هواوي بشكل مُبتكر على تزويد سماعاتها الجديدة بخاصية استشعار العظم لالتقاط اهتزازات عظام الرأس وتقديم عرض رائد من خلال ميكروفونها المزدوج المخصص لإلغاء الضجيج. وستضمن هذه المزايا وضوحاً عالياً في درجة الصوت حتى في محطات المترو المزدحمة وأكثر المطاعم صخباً.

ومن ناحية أخرى، منحت ’بوكيت ناو‘ جائزة “اختيار المحرر” لساعة HUAWEI WATCH GT 2 عن تصميمها المتميّز وشاشتها الفريدة ودقة مراقبتها لمعدل ضربات القلب ومتانتها الاستثنائية. وتحتوي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 المتميّزة على شريحة Kirin A1 المخصصة للأجهزة القابلة للارتداء التي طورتها هواوي، خلية معالجة متطورة للاتصالات عبر البلوتوث، ووحدة معالجة قوية للإشارة الصوتية، ومعالج تشغيل تطبيقات باستهلاك منخفض للطاقة مع وحدة إدارة منفصلة للطاقة، ما يُتيح قدرات حوسبة فائقة من حيث توفير الطاقة وعمر بطارية استثنائي يصل إلى أسبوعين.

علاوة على ذلك، توفر الساعة الذكية الجديدة المزيد من الأوضاع الرياضية المدعومة بباقة غنية من البرامج، إلى جانب تزويدها بخاصية الاتصال عبر البلوتوث ووظائف تشغيل الموسيقى، ما يعزز إمكانات مراقبة الصحة واللياقة البدنية وقدرات إدارتها، وبالتالي توفير عناية أكبر بأدق التفاصيل بالنسبة لعشاق الرياضة والمهتمين بجودة أنماط الحياة.

ونجحت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 وساعة HUAWEI WATCH GT 2 في حصد العديد من الجوائز الإعلامية العالمية منذ إطلاقها، ما يُسلط الضوء على مكانة أجهزة هواوي القابلة للارتداء في الأوساط الإعلامية العالمية، لا سيما من حيث الابتكار وسهولة الاتصال وعمر البطارية والتصميم الأنيق والأداء القوي.