افتتاح المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى في العناية الحرجة بمستشفى د.سليمان الحبيب

المجموعة تعلن برنامج الابتعاث الخارجي للزمالات وللمتميزين لديها من المتدربين

افتتح سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى بالعناية الحرجة تحت شعار “تجسير الفجوة بين التحديات والتناقضات” بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي . وشارك في هذا المؤتمر أكثر من 1400 ممارس صحي و 90 متحدثاً من داخل وخارج المملكة وبحضور الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية وعدد من المسئولين بالقطاع الصحي العام والخاص .

وقد بدأ حفل الإفتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الدكتور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية كلمة ثمن فيها رعاية الدكتور محمد التويجري للمؤتمر والتي كان لها الأثر البالغ في إنجاحه والدعم الكبير والمحفز للمتحدثين والمشاركين فيه . وأشاد بالحضور المتميز للمؤتمر في نسخته الحالية. مضيفاً في الوقت نفسه أن المجموعة لم تدخر وسعاً في القيام بأداء رسالتها السامية ودورها التنويري والتوعوي، والذي يأتي انطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية.

واستعرض في كلمته مسيرة الشؤون الأكاديمية ونجاحها في تنظيم مايقارب 4000 نشاطاً حضرها أكثر من 16000ممارس صحي، منحت خلالها أكثر من 8000 ساعة تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وحاضر فيها 5200 متحدثا محليا ودولياً. بالإضافة إلى إقرار 15برنامجاً للزمالة في عددٍ من التخصصات العامة والدقيقة و 5 دبلومات للتمريض والوظائف الصحية المساندة .

وتابع د. عوض العُمري في كلمته قائلاً أن المجموعة استطاعت تنظيم امتحان الزمالة الايرلندية MRCPI في الطب الباطني لعدد 40 طبيباً ، وكذلك أنشأت مركزاً للبحوث الطبية تولى إصدار العدد الأول والثاني من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة ، وقد أطلق مؤخراً جائزة مجلة د. سليمان الحبيب للتميز البحثي لتكون محفزا للباحثين والمختصين بالبحث العلمي. ثم تم عرض فيلم مرئي عن أنشطة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة خلال عام 2019 م .

وفي ختام كلمته زف د.العُمري بشرى عن تنظيم المجموعة لبرنامج الإبتعاث الخارجي لمتدربي شهادة الزمالة والمتميزين لديها بالمجموعة وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج في وقت لاحق .

بعد ذلك تحدث رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عثمان سليمان ، وأشار في كلمته إلى أهمية هذا المؤتمر كونه يشكلُ تظاهرة علمية جمعت 70 متحدثا من أبرز الخبراء والأطباء لتبادلِ الأفكار والرُؤى والمستجدات حول سبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية لها في ضوء التحديات التي تواجهها،علاوة على استعراض أحدث الدراسات والأبحاث العلمية في مجال سلامة المرضى بالعناية الحرجة.

واختتم د. عثمان كلمته بتوجيه الشكر للجنة العلمية التي بذلت جهداً حثيثاً أثناء التحضير والإستعداد لهذا المؤتمر .

ثم ألقى سعادة الدكتور محمد التويجري مدير عام صحة الرياض كلمته التي هنأ فيها المجموعة على نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر وتقديم نموذج متميز يحتذى به في القطاع الصحي . ومثمناً ما يحظى به القطاع الصحي من دعم لامحدود ورعاية كريمة من لدن ولاة الأمر وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة الخدمات الصحية. بعد ذلك تم تكريم الشركات الراعية للمؤتمر .

وفي ختام الحفل قام الأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة بتقديم درع تذكاري لسعادة الدكتور محمد التويجري بمناسبة رعايته هذا المؤتمر . ثم تفضل راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شارك فيه 25 شركة دولية .