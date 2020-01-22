«دور للضيافة» تستعرض خطة نموّها في مؤتمر الاستثمار الفندقي السعودية

استضافت دور للضيافة فعاليات الدورة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار الفندقي السعودي الذي اختتم اليوم في الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبالشراكة مع “ميد” و”بينش” العالمية للفعاليات، والذي شهد حضور 500 من الشخصيات البارزة في قطاع السياحة والضيافة، ونخبة من خبراء الصناعة وأصحاب الفنادق والمستثمرين.

في هذه المناسبة، أعرب المهندس عبدالله بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة دور للضيافة، عن سعادة دور باستضافة هذا الحدث الهام للعام الثالث على التوالي، معرباً عن فخر دور بقيادة الجهود الرامية إلى الارتقاء بقطاع الضيافة السعودي، بالتزامن مع استكشاف سبل جديدة من شأنها تعزيز موقع دور كجهة فاعلة ومساهم رئيسي في قطاع السياحة والضيافة، الذي يعتبر أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي المتنامي، حيث من المتوقع أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 8% بحلول عام 2030م.

وخلال مشاركتها كراعٍ استراتيجي في هذا الحدث المرموق، كشفت دور للضيافة عن أبرز إنجازاتها وخططها المقبلة لهذا العام، والتي تضمنت توسعة فندق ماريوت مطار الرياض بإضافة 100 غرفة وجناح. إضافةً إلى نمو العلامة التجارية التابعة لها “فنادق مكارم”، والعمل على مضاعفة محفظتها من خلال إضافة 2181 غرفة في مكة المكرمة والمدينة والمنورة، وذلك كجزء من استراتيجية مكارم التوسعية التي تهدف إلى تشغيل 5000 غرفة بحلول عام 2023م.

بالإضافة إلى ذلك، احتفلت دور للضيافة بفوز المهندسة حنين بلجون بجائزة “القائد الشاب” المرموقة، وذلك لأدائها الاستثنائي واسهاماتها البارزة في نجاح عمليات الشركة، كونها المهندسة الأولى والوحيدة المعتمدة من “LEED”، وعملت من ضمن فريق إنشاء فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الحاصل على شهادة القيادة في الطاقة والتصميم البيئي “LEED” من الفئة الذهبية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع البارزة الأخرى.

وفي هذا الصدد، نوّه سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، بأهمية مؤتمر الاستثمار الفندقي السعودي، والذي بات يمثل تظاهرة سنوية في قطاع الضيافة ومنبراً رائداً تستعرض من خلاله شركة دور أحدث إنجازاتها، مما يعزز صورة علامتها التجارية بين قادة الصناعة والمستثمرين المحتملين. وشدد على حرص دور لدعم الكفاءات الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكده حصول إحدى موظفي دور على جائزة “القائد الشاب”. كما أعرب العتيبي عن ثقته بتقدم دور وتوقعاتها الإيجابية للمرحلة المقبلة، حيث تواصل تشغيل وتطوير المزيد من المنشآت ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

بدوره، شارك الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي حسان أحدب في جلسة حوارية تحت عنوان “توقعات قادة القطاع – الارتقاء نحو المستقبل واعادة البناء من القاعدة”؛ سلط خلالها الضوء على سلسلة الإنجازات التي حققتها دور مؤخرا والتي انعكست على توسيع محفظتها الاستثمارية والتشغيلية بشكل لافت خلال العام المنصرم، وذلك عبر إضافة 4 فنادق جديدة وزيادة 4499 غرفة. كما نوّه بجهود الشركة الساعية للدخول في مجالات جديدة ومطلوبة في السوق عبر عقد شراكات وإطلاق مبادرات نوعية وفقاً لأفضل المعايير والتي تضمن تحقيق أفضل النتائج.

وبالإنتقال إلى جهود دور للضيافة ومبادراتها لتعزيز موقع الكفاءات الوطنية، تحدث عدد من طلاب أكاديمية دور في جلسةٍ خاصة مع عدد من قادة القطاع مستعرضين أبرز الاماكانات والفرص الوظيفية.