أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أُطلقت اليوم بمدينة الدمام هي مجدولة مسبقاً .
وتأتي ضمن برنامج لعدد من التجارب المستقبلية تشمل جميع صافرات الانذار بمحافظات المنطقة الشرقية،بهدف ضمان جاهزية نظام الإنذار وتقييم جودة وكفاءة الصافرات .
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أرسلت رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على الهواتف المتنقلة لسكان مدينة الدمام للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الإنذار وكذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة .
الدفاع المدني يُقَيّم مدى كفاءة صافرات الإنذار بمدينة الدمام
أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أُطلقت اليوم بمدينة الدمام هي مجدولة مسبقاً .
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