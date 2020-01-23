أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن شحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. تعكس المبيعات القوية التزام شركة هواوي بالمواصلة في البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكة الجيل الخامس 5G.

قدمت هواوي في عام 2019 تقنية شبكة الجيل الخامس في الهواتف الذكية المحمولة للمستخدمين عبر إطلاقها لثمانية هواتف ذكية جديدة: HUAWEI Mate30 Pro 5G، HUAWEI Mate30 5G، PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate30 RS، HUAWEI Mate20 X (5G)، HUAWEI nova 6 5G، HUAWEI Mate X، Honor V30 Pro و Honor V30. والجدير بالذكر أن جميع الهواتف التي تم إطلاقها تدعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته. وتعد هواتف هواوي الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G الخيار الواضح للمستهلكين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مستقبلي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G. عروض تقنية شبكة الجيل الخامس 5G المتنوعة والمقدمة من هواوي إلى السوق تأتي بمجموعة واسعة من نقاط الأسعار، وتتيح الاستمتاع بتجربة شبكة الجيل الخامس للجميع.

وتعتبر هواوي من روّاد الصناعة التي توّفر مجموعة كاملة من تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G بما في ذلك: تكنولوجيا البنيّة التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G، معدات شبكة الجيل الخامس 5G (المحطات الأساسية، الشبكات الأساسية، الشبكات البصرية بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تدعم تقنيّة mmWave)، شرائح الجيل الخامس 5G (شرائح المحطة الأساسية، شرائح النطاق الأساسي، وشرائح الهواتف الذكيّة) وأجهزة المستخدمين (الهواتف الذكيّة، CPE، أجهزة التوجيه المحمولة بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية). دخولاً في عام 2020، الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة من هواوي توّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.