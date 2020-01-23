• المدير المالي ستيفان جيسينج يغادر “غروهي آي جي”

• توماس فوهر وجوناس برينفالد لقيادة العلامة التجارية “غروهي” مع التركيز أيضاً على دور ليكسيل العالمية

• تأليف فريق تنفيذي جديد للعمليات التجارية والتقنية لتسريع التقدم والنهوض

أعلنت “غروهي”، العلامة التجارية العالمية الرائدة في قطاع توفير الحلول المتكاملة للحمامات والتجهيزات الصحّية، عن إرساء هيكل تنظيمي جديد، لتسريع وتيرة التقدم والدفع نحو التركيز بقدرٍ أعمق على العمليات التجارية والتقنية.

سيتألف الفريق الإداري الجديد لـ “غروهي آي جي” ضمن LIXIL في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من كلٍ من توماس فوهر وجوناس برينفالد، اللذان سيعملان في مجلس إدارة “غروهي آي جي”. كما سيتولى برينفالد منصب الرئيس التنفيذي لشركة ليكسيل لتكنولوجيا المياه في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون مسؤولاً عن كافة الجوانب التجارية للعلامة التجارية وعن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة LIXIL. فيما ستوكل مسؤولية جميع العمليات التقنية في “غروهي” إلى السيد فوهر، وفي الوقت نفسه سيعمل كمدير تنفيذي للعميات في قسم التجهيزات في ليكسيل العالمية. وسيقوم فريق تنفيذي جديد، بتقديم الدعم لكلٍ منهما، والتركيز على العمليات التجارية والتقنية. وتدخل هذه التعيينات الإدارية والقرارات حيذز التنفيذ فوراً.

وحول هذا الموضوع قال بيجوي موهان، الرئيس التنفيذي لشركة ليكسيل العالمية: “تتألف LIXIL من عدة علامات تجارية فردية، كل واحدة مغايرة عن الأخرى، ولكن يجمعها ذات الهدف وهو جعل المنزل الأفضل حقيقة للجميع، في كل مكان. إن علامتنا التجارية العالمية “غروهي” هي محرك أساسي لتحقيق النمو الملحوظ. ويسرني أن يساهم توماس فوهر وجوناس برينفالد في المساعدة، لتوفير المزيد من الدفع والزخم لتحقيق التكامل بين التصنيع والتكنولوجيا والأصول التجارية لشركة “غروهي” في LIXIL لضمان النمو المستمر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيقوم الفريق التنفيذي”التكنولوجيا” المساند لتوماس فوهر، بالتركيز على التنظيم التكنولوجي العالمي داخل ليكسيل العالمية ويتألف من:

• كريستيان غوتر- الموارد المالية

• تورستن ماير – البحوث والتطوير

• ينس هاردر – العمليات

• جينس هيلدبراند – الموارد البشرية

من جهته سيتولى، الفريق التنفيذي” التجاري” الداعم لـجوناس برينفالد، مسؤولية جميع أنشطة العملاء والمستهلكين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بشركة LIXIL، ويتألف من:

• كارستن نيترز- الموارد المالية

• غيرهارد ستيرم- التسويق

• أوليفييه ستينرت – الموارد البشرية

وقال السيد توماس فوهر وجوناس برينفالد:”يسرنا أن يكون لدينا فريق رائع من الخبراء يقدمون الدعم للاستراتيجيات التكنولوجية والتجارية، لتحقيق المزيد من التطور في مجال التآزر العالمي والجمع بين كل نقاط القوة لدينا، وتعزيز القدرة التنافسية لأعمالنا”.

وفي سياق التغييرات الجارية، قرر المدير المالي ستيفان جيسينج، مغادرة “غروهي”، حيث يتطلع إلى آفاقٍ جديدة. ولقد وجه المدير التنفيذي للعميات في قسم التجهيزات في ليكسيل العالمية وعضو مجلس الإدارة في “غروهي آي جي” توماس فوهر، الشكر الكبير للسيد ستيفان جيسينغ وقال:” خلال تولي السيد جيسينغ القيادة قام بإرساء نماذج جديدة في الإدارة المالية والتحكم داخل “غروهي”. نتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

نبذة حول توماس فوهر

تولّى توماس فوهر منصب المدير التنفيذي في شركة “غروهي آي جي” في تموز 2019. بالإضافة إلى عمله كمدير تنفيذي للعميات في قسم التجهيزات في ليكسيل العالمية، حيث كان مسؤولاً عن الإنتاج والمشتريات واللوجستيات والجودة والتكنولوجيا والبحث والتطوير. انضم إلى عائلة “غروهي” في العام 2013 ، حيث شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات. وقبل عمله في “غروهي” أمضى فوهر 22 عاماً في شركة “مرسيدس بنز”. وتولى عدّة مهمات في أقسام التطوير، والتصنيع، والجودة، والخدمات اللوجستية، والمشتريات في ألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

نبذة حول جوناس برينفالد

تولى جوناس برينفالد منصب نائب الرئيس التنفيذي في “غروهي آي جي” في تموز 2019، كما عمل كمدير تنفيذي في LWT في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ انضمامه إلى “غروهي” في العام 2012، تولى جوناس برينفالد إدارة قسم المبيعات في الشركة في مناطق مختلفة، ليصبح مؤخراً رئيس قسم المبيعات. وقبل انضمامه إلى شركة “غروهي”، شغل العديد من المناصب الإدارية مع كبرى العلامات التجارية ومنها Mars و Ecolab و Goodyear Dunlop ومورّد السيارات Dorman.