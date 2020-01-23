“الطلائع بريجستون ” شريك استراتيجي في الجائزة الوطنية للسيارات

أعلنت شركة الطلائع المحدودة الوكيل المعتمد لإطارات بريحستون عن دخولها شريك استراتيجي مع الجائزة الوطنية لقطاع السيارات في المملكة التي تعتبر خطوة أساسية لقطاع السيارات للتعرف على توجهات السوق والمهتمين فيه. حيث أعلنت وكالة “PR Arabia” المتخصصة بقطاع السيارات عن تجدد مبادرتها للمرة الثامنة على التوالي المخصصة لاختيار السيارات المفضلة بالسعودية من الفئات المختلفة، التي ستنطلق اولى مراحلها هذا الشهر.

حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على أقسام الجائزة والتوسع بعدد الفئات التي حجبت في الأعوام الماضية اضافة الى الاهتمام المتزايد بقطاع رياضة السيارات بعد الخطوات الفعالة والتطور الكبير الحاصل برياضة السيارات بالمملكة على الصعيدين المحلي والدولي بعد استضافة المملكة حدثين كبيرين الأول سباق داكار العالمي للمرة الاولى بتاريخ رياضة السيارات العالمية و الانطلاق الرسمي لموسم بطولات السعودية الرسمية في رياضة السيارات والانجازات الجيدة التي قام بها أبطال المملكة على هذا الصعيد ، كما سيتم تخصيص عدد من الجوائز للأعمال المرتبطة بالتقنيات الحديثة بعالم السيارات والوكلاء المهتمون بهذه التقنية المستقبلية اضافة الى الطرازات الجديدة لعام 2020 ، أما للفئات الخاصة المرتبطة بشكل مباشر بقطاع اعمال السيارات ومنها (الإعلام – الحملات التسويقية – وسيارات المستقبل الهجينة والكهربائية) فسيتم تخصيص جوائز خاصة لهم تقديرا للجهود المبذولة في هذا المجال.

وقال بدر المرزوقي الرئيس التنفيذي لإدارة التسويق بشركة الطلائع المحدودة ، نحن فخورون بالدخول بشراكة استراتيجية مع هذه المبادرة وسنعمل مع إدارتها لتطوير الفئات والعمل على جعل المنافسة فعالة أكثر والتي نسعى دائما لمعرفة توجهات سوق السيارات ومتغيراته ، لهذا تشكل هذه المبادرة بوصلة لتحديد توجه السوق وما دفعنا الى الدخول بهذه الشراك الثقة والمصداقية والديناميكية التي تتمتع بهما، بالإضافة الى كونها تعكس التزامنا القوي بالمشاركة مع عملائنا في قطاع السيارات والخدمات المساندة له لتعزيز سوق السيارات والصناعات المرتبطة به في المملكة العربية السعودية.”

وتعتبر شركة الطلائع أكبر شبكة توزيع لإطارات بريجستون في السعودية وأكبر موزع لإطارات بريجستون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كوكيل حصري ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة جدة، حيث تمتلك 11 مركز خدمة و14 نقطة بيع بالجملة منتشرة وموزعة جغرافيا في مدن المملكة وقد احتفلت الشركة بمرور 70 عامًا على شراكتها الوطيدة مع بريجستون، ما يجعلها إحدى أطول الشراكات الدولية عمرًا في المملكة.