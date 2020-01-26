ساماكو للسيارات تطلق طراز بنتلي FLYING SPUR الجديد كلّياً سيارة السيدان الفاخرة عالية الأداء من BENTLEY

احتفلت شركة ساماكو للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة بنتلي بالمملكة العربية السعودية، بالكشف عن سيارتها الجديدة كلّياً طراز Flying Spur عالية الأداء الاستثنائية مع معايير جديدة من الفخامة ومتعة القيادة، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز بنتلي جدة الجديد .

تتميّز Flying Spur الجديدة كلّياً من Bentley بكونها سيارة سيدان رياضية وليموزين فخمة على حد سواء، وهي تستمد فقط اسمها التاريخي من الطراز السابق وستوفر تجربة قيادة فاخرة عالية الأداء لا تُضاهى وستشكّل Flying Spur الجديدة تطوّراً متكاملاً يدفع بحدود التقنيات والحِرَفية اليدوية، بحيث توفر مستويات عالية من الأداء والرقي تحدّد المقاييس ضمن فئتها. وهذا يتجسّد ضمن المقصورة الفخمة عبر ميّزة هي الأولى من نوعها في عالم السيارات تتمثّل بكسوة جلدية مركّبة ثلاثية الأبعاد التي تُعتبَر واحدة من العديد من الخصائص المتقدّمة والتقنيات المتطوّرة التي تضمها السيارة الجديدة .

ويتمتع طراز فلاينج سبير بمواصفات خارقة وعالية الأداء من محرك W12 مزدوج التيربو سعة 6 لترات الخاص بعلامة بنتلي، ويولد هذا المحرك قوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن-متر، متصلاً بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات، والذي سيرسل القوة الهائلة إلى العجلات الأربع، مما سيسمح لفلاينج سبير بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.8 ثواني، مع سرعة قصوى تصل إلى 333 كلم/ساعة ، لتكون بذلك واحدة من أسرع سيارات السيدان في العالم رغم حجمها الكبير.

محمد وجيه شربتلي الرئيس التنفيذي لمجموعة النهلة القابضة ذكر في الكلمة التي ألقاها في حفل التدشين قائلا:” منذ حصولنا على وكالة بنتلي وضعنا خططاَ استراتيجية تتناسب مع القيمة والفخامة لهذه العلامة وأيضاً وضعنا نصب أعيننا خدمة عملائنا المميزين مالكي بنتلي بطريقة مميزة تتناسب مع قيمتهم في المجتمع، اليوم وانتم تشاركوننا هذه المناسبة نستكمل ما بدأناه من الإستثمار في مراكزنا، وذلك من خلال افتتاح مراكز خدمة بنتلي جدة ، الرياض والخبر، وقبل مدة ليست ببعيدة تم افتتاح مركز الخدمات الجديد بالكامل بمدينة جدة على أن يتبعها افتتاح مركزين للخدمة في كل من الرياض والخبر قريباً أيضاً .

وختم كلامه :” إن ما نقوم به ليس من باب الإعلان عن حجم استثماراتنا بل لأننا بالفعل نريد أن نقدم ما يستحقه عملائنا وما تستحقه علامة بنتلي، وسنستمر في تنفيذ استراتيجيتنا طالما وجدنا أن هناك حاجة لذلك .”

تهدف شركة Bentley الرائدة عالمياً لتصنيع السيارات الفاخرة إلى ابتكار أفضل سيارة سيدان فاخرة عالية الأداء في العالم. ويمكن لعملاء Bentley وعشّاق العلامة التجارية زيارة الموقع الإلكتروني www.NewFlyingSpur.com لتسجيل اهتمامهم بالسيارة والبقاء على اطلاع حول آخر المستجدّات المتعلّقة بها.