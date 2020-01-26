يشكل نجاح الجائزة الوطنية لقطاع السيارات بالمملكة خطوة أساسية لقطاع السيارات للتعرف على توجهات السوق بعد ان اثبتت هذه الجائزة أهميتها لهذا القطاع والمهتمين فيه، حيث أعلنت وكالة “PR Arabia ” المتخصصة بقطاع السيارات إطلاق مبادرتها غير ربحية في النسخة الثامنة من جائزة سيارة “National Auto Award ” لعام 2020، التي ستنطلق أولى مراحلها هذا الشهر.

جاء ذلك خلال إعلان شركة زيوت شل السعودية عن تجديد رعايتها للجائزة لتصبح شريكا رسميا لها بعد مساهمة فعالة بنجاح الجائزة في الأعوام السابقة.

سيتم ادخال بعض التعديلات على أقسام الجائزة والتوسع بعدد الفئات التي حُجبت في الأعوام الماضية اضافة الى الاهتمام المتزايد بقطاع رياضة السيارات بعد الخطوات الفعالة والتطور الكبير الحاصل برياضة السيارات بالمملكة على الصعيدين المحلي والدولي بعد استضافة المملكة حدثين كبيرين الأول سباق دكار العالمي للمرة الاولى بتاريخ رياضة السيارات العالمية والانطلاق الرسمي لموسم بطولات السعودية الرسمية في رياضة السيارات والانجازات الجيدة التي قام بها أبطال المملكة على هذا الصعيد.

كما سيتم تخصيص عدد من الجوائز للأعمال المرتبطة بالتقنيات الحديثة بعالم السيارات والوكلاء المهتمون بهذه التقنية المستقبلية اضافة الى الطرازات الجديدة لعام 2020.

أما للفئات الخاصة المرتبطة بشكل مباشر بقطاع اعمال السيارات، منها (الاعلام، الحملات التسويقية، وسيارات المستقبل الهجينة والكهربائية) فسيتم تخصيص جوائز خاصة لهم تقديراً للجهود المبذولة في هذا المجال.

وفي تعليق له على انطلاق النسخة الثامنة من الجائزة لهذا العام والإعلان عن رعاية شركة زيوت شل السعودية للجائزة، تحدث وليد قرانوح المدير التنفيذي للوكالة والمشرف على الجائزة، فقال: “نحن فخورون باستمرار ونجاح هذه الجائزة التي نسعى دائما لتطويرها لتتماشى مع متغيرات صناعة السيارات بالعالم، كما نحاول دائما أن نبقى على اطلاع دائما بتطورات سوق السيارات بالمملكة، لهذا تشكل الجائزة بوصلة لتحديد توجه السوق وما دفعنا الى الاستمرار فيها الثقة والمصداقية والديناميكية التي تتمتع بهما، بالإضافة الى كونها تعكس التزامنا القوي بالمشاركة مع عملائنا في قطاع السيارات والخدمات المساندة له لتعزيز سوق السيارات والصناعات المرتبطة به في المملكة العربية السعودية”.