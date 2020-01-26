ملك الهواتف HUAWEI Mate30 Pro أصبح متاحاً حالياً في الأسواق

غالباً ما يرتبط اسم علامة هواوي بالهواتف القوية ذات المزايا الكثيرة والتقنيات المتقدمة، ويتجلى ذلك على النحو الأمثل في هاتفها الرائد HUAWEI Mate30 Pro. وبمجرد إلقاء نظرة سريعة على هذا الهاتف المبتكر، نجد بأنه يجمع باقة غنية من المزايا الهامة ضمن تصميمه الأيقوني، فضلاً عن الكثير من الخصائص والتقنيات الفريدة الأخرى ولكن ماذا يخفي الهاتف خلف عتاده؟ لقد أتيحت لنا فرصة للإطلاع عن كثب على هاتفHUAWEI Mate30 Pro ، وفي ما يلي بعض المزايا التي تجعله ملكاً على عرش الهواتف الذكية.

أداء فائق مع معالج Kirin 990: يأتي هاتف HUAWEI Mate30 Pro مزوداً بمعالج Kirin 990، شريحة المعالجة الأقوى والأكثر تطوراً التي أطلقتها هواوي حتى الآن. وصمم المعالج خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي، ليوفر بذلك تجارب أفضل لمجموعةٍ واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية.

تصميم أنيق وأيقوني يضمن تفردك: يتفوق هاتف HUAWEI Mate30 Pro على جميع منافسيه بفضل تصميمه المذهل. ومثل هواتف سلسلة Mate التي سبقته، يمنح تصميم هاتفHUAWEI Mate30 Pro ولا سيما الجهة الخلفية والحواف المميزة له، مظهراً فريداً لا تخطئه العين. وتمتاز الجهة الخلفية للهاتف بتصميم أنيق يُدعى الهالة الحلقية اللامعة، والتي تمنح الهاتف مظهره المذهل. وتضم هذه الهالة منظومة الكاميرا في الهاتف، والتي تجمع بين الشكل الأنيق والأداء الوظيفي العالي.

أما على الجهة الأمامية للهاتفHUAWEI Mate30 Pro ، فيمكن للمستخدم الاستمتاع بشاشة HUAWEI Horizon Display مقاس 6.53 بوصة، والتي تنفرد بتصميم مبتكر يثري تجربة المشاهدة. وبفضل انحنائها بزاوية 88 درجة من الطرفين، تمتاز شاشة HUAWEI Horizon Display بنحافة حوافها لتوفير تجربة مشاهدة غامرة تكاد تخلو من الحواف.

مزايا مستقبلية فائقة التطور ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي: شهدت الهواتف الذكية تطوراً هائلاً من الأزرار التي تعمل بالضغط، مروراً بالأقلام اللوحية، ووصولاً إلى شاشات اللمس المستخدمة حالياً. ويرتقي هاتف HUAWEI Mate30 Pro من ذاك العصر نحو مستويات جديدة من خلال مزاياه المعززة بالذكاء الاصطناعي، ما يعني بأنه لن يتعين على المستخدم لمس الهاتف عند استخدامه. وتتيح مزايا مثل خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI gesture control للمستخدم القدرة على تصفح الإنترنت عبر الإشارة باليد إلى الأعلى أو الأسفل أو قرص الهواء لأخذ لقطةٍ للشاشة. بينما توفر خاصية الدوران التلقائي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إمكانية تدوير الشاشة وتعديلها بشكل تلقائي عبر اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم لتوفير تجربة مشاهدة مستمرة.

وبفضل واجهة المستخدم EMUI 10.0، يمكن للمستخدم أيضاً التمتع بخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration، والتي تتيح له إمكانية توصيل شاشة هاتفه إلى HUAWEI MateBook المتوافق معه لاسلكياً، والتحكم به بضغطة واحدة فقط. كما يمكن للمستخدم سحب وإسقاط الملفات والصور والفيديوهات بين حاسبه وهاتفه الذكي بكل سهولة ويسر.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ هاتفHUAWEI Mate30 Pro الجديد لن يحتوي على منصة Google Mobile Services الخدمية، ولكن يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات والاستمتاع بها من خلال تطبيق متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery المثبت مسبقاً على الهاتف.

كاميرا ذات عتاد قوي للتصوير وتسجيل الفيديو: حصلت هواوي على الكثير من الإشادات تقديراً لتركيزها على قدرات التصوير الفائقة للهواتف المحمولة، كما نجحت الشركة على مر السنين بتقديم عدد من أفضل كاميرات الهواتف المحمولة. ويشكل هاتف HUAWEI Mate30 Pro استمراراً لهذا التوجه من خلال كاميرته الرباعية المبتكرة والتي تضم كاميرا بمستشعر SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية مخصصة بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

ويضمن هذا العتاد القوي للمستخدم مستويات احترافية رفيعة لكل فيديو يقوم بتسجيله. ويتيح الهاتف للمستخدم فرصة التقاط صور وتسجيل فيديوهات أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، في حين ترسي خاصية تسجيل مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة شديدة الانخفاض معايير غير مسبوقة بحساسية قصوى تبلغ 51200 وفق معيار ISO، والتي تعد واحدة من أعلى معدلات الحساسية في كاميرات الهواتف الذكية. كما عملت هواوي على تحسين عملية تسجيل الحركة البطيئة للفيديوهات، حيث زودت هاتفHUAWEI Mate30 Pro بخاصية تسجيل لقطات فيديو ذات سرعة بطيئة جداً تبلغ 7680 إطاراً في الثانية، وهو الأمر الذي يتطلب عادة توفير معدات كاميرا احترافية وباهظة التكلفة.

بطارية خارقة تتيح العمل لساعات طويلة: يأتي هاتفHUAWEI Mate30 Pro مزوداً ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي، والتي تشكل الخيار الأمثل عند الاستخدام المكثف لفترات طويلة. وعلى الرغم من ذلك، لا تتسبب السعة الضخمة للبطارية بأي مشاكل تذكر في الشحن، حيث يأتي هاتف HUAWEI Mate30 Pro مدعوماً بشاحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge. وسواء باستخدام شاحن هواوي اللاسلكي فائق السرعة Wireless HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط، أو شاحن هواوي السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط، سيتم شحن الهاتف بسرعة فائقة وبكل سهولة ويسر بفضل شواحن هواوي الحاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland. وإذا كان المستخدم بحاجة لإجراء عملية الشحن أثناء التنقل، فيمكنه دائما استخدام الشاحن السلكي المخصص للسيارة باستطاعة 40 واط والشاحن اللاسلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 27 واط).

أرقى مستويات الأمان: يأتي الأمان في مقدمة الأولويات في هاتف HUAWEI Mate 30 Pro ، ولذلك فقد تم تزويده بميزة التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل خواص التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه In-Screen Fingerprint and 3D Face Unlock لفتح قفل الهاتف. وحتى بعد فتحه، سيقوم الهاتف تلقائياً بإخفاء الرسائل عن أعين المتطفلين بفضل تقنية AI Private View التي تقوم بإخفاء الرسائل عند اكتشاف عيون شخص آخر تنظر إلى الشاشة. كما يقوم الهاتف بتخزين جميع البيانات المهمة مثل كلمات المرور والمعلومات البيومترية محلياً في أكثر جزءً آمنًا في المعالج.

الخلاصة: إذا كنتم ترغبون بالحصول على هاتف أنيق يمكنه توفير تغطية غير مسبوقة مع مزايا رفيعة المستوى للكاميرا وبطارية ذات قدرة عالية، فلا شك أن هاتفHUAWEI Mate30 Pro يشكل الخيار الأفضل لكم. ويتوافر هاتف HUAWEI Mate30 Pro للشراء بسعر 3599 ريال في جميع متاجر التجزئة التابعة لشركة هواوي، وعبر المنصات الإلكترونية، إلى جانب عدد من متاجر التجزئة الكبرى.