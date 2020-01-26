عانت من انحراف خُلقي في العمود الفقري جراحة معقدة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالعليا تنهي معاناة طفلة

أنهى فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالعليا معاناة طفلة كانت مصابة بانحراف خلقي متطور في العمود الفقري ” الجنف”، ونجح الفريق بقيادة د. واصف السباعي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري في إجراء عملية معقدة استمرت زهاء الـ”6″ ساعات، تمكن خلالها وبفضل من الله من تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات للطفلة البالغة من العمر “12″ عاماً.

وقال د. السباعي: إن الطفلة قدمت قبل نحو “8″ أشهر إلى المستشفى برفقة ذويها وهي تشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري ومن تحدب وآلام في الظهر، إضافة إلى صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة، وفور وصولها إلى المستشفى أخُضعت لكافة التحاليل الطبية اللازمة ، التي بينت اصابتها بحالة انحراف تزيد نسبته عن “40″ درجة، وظلت منذ ذلك الوقت تحت الرقابة والمتابعة الطبية، إلى أن تأكد تزايد الانحراف، الأمر الذي حتم اخضاع الطفلة لعملية جراحية تم فيها تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية الأمريكية، التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بمستشفى سليمان الحبيب بالعليا في انجاح العملية بنسبة “100%”، وأضاف أن الطفلة بحالة صحية جيدة وتستطيع تحريك أطرافها بسهولة بعد مضى أقل من “24″ ساعة من إجراء العملية، وتوقع أن تغادر الطفلة المستشفى في غضون “5″ أيام شريطة أن تلتزم بالبرنامج العلاجي المصمم لها وبارشادات الفريق الطبي المعالج.

وأطلق د. السباعي تحذيراً من إهمال إصابات الجنف وقال أنها يمكن أن تسبب في مضاعفات خطيرة، تصل إلى أن يضغط القفص الصدري على الرئتين والقلب ويتسبب في آلامهما، وعلاوة على ظهور مشكلات الظهر وآلامه المزمنة، بالإضافة إلى تغيير مظهر وقوام المصاب، ودعا الذين تظهر لديهم أعراض انحراف العمود الفقري للتوجه فوراً إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة التي تتوفر فيها الكوادر المؤهلة والأجهزة الطبية المتقدمة.

ويشار إلى أن د.سليمان الحبيب الطبية تمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز وشهادات الاعتماد حيث فاز ت مؤخراً بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي، عن فئة المنشآت الصحية التي نظّمها المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى حصولها من موسوعة “جينيس” العالمية على شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة.

كما حصلت على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI بنسخته الجديدة والمحدثة ، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.