وزير الصحة يزور جناح مجموعة د.سليمان الحبيب بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2020

تفضل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بزيارة جناح مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي في نسخته الخامسة والأربعين والمقام بمركز دبي التجاري العالمي بمدينة دبي تحت شعار “التواصل من أجل تقديم رعاية صحية أفضل” حيث كان في استقبال معاليه سعادة الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة .

وثمن د.الحبيب هذه الزيارة والدعم اللا محدود من لدن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين ، والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون في ضوء الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 ، وتوجه وزارة الصحة نحو تحديث القطاع وتطويره وتغيير أسلوب الإدارة مما فتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية . مضيفاً في الوقت نفسه أن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة التي تدعم وبكل قوة الإستثمار في القطاع الصحي وتذلل الصعوبات والمعوقات.

وقد استمع معاليه أثناء الزيارة لشرح من د.الحبيب عن خطط المجموعة المستقبلية ومستوى النجاح الذي وصلت إليه نحو قيادة الإبتكار في الرعاية الصحية والتحول الرقمي بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر 27 مستشفى حكومي تم تزويدها بالنظام الإلكتروني الموحد VIDA . كما تباحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة في إدارة وتشغيل قطاع العناية المركزة لعددٍ من المستشفيات الحكومية وخدمات العناية المركزة .

كما استعرض د. الحبيب مع معالي وزير الصحة المشروعات الجديدة التي تعتزم المجموعة تدشينها خلال الأعوام المقبلة والتي تشمل إنشاء ثلاث مستشفيات باستثمارات تبلغ 8 مليار ريال وطاقة استيعابية 1180 سرير.