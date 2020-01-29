سلسلة HUAWEI MateBook D فائقة الخفة

في عالمنا القائم على الاتصالات والتكنولوجيا، تواصل هواوي التزامها بتقديم تجارب مدهشة سعياً منها لتسهيل حياة المستخدمين بأفضل التقنيات، وتهدف هواوي إلى توفير تجربة ذكية وأكثر سلاسةً في جميع حالات الاستخدام الرئيسة، من خلال التجربة الفريدة التي يوفرها نظامها المتكامل.

وتعكس سلسلة HUAWEI MateBook D التصاميم الجمالية الفاخرة والتقنيات المبتكرة إلى جانب أحدث التجارب الذكية كونها تستهدف فئة المستهلكين الشباب، فهي تقدم تجربة مستخدم عالية الجودة وبحجم صغير من جهة، وتوسع آفاق إمكانيات الحواسيب المحمولة فائقة الخفة وتتمم محفظة منتجات هواوي من الحواسيب الشخصية من جهة أخرى.

تقنية HUAWEI Share

تأتي سلسلة HUAWEI MateBook D الأحدث مع مجموعة من الميزات الجديدة من بينها دعم تقنية HUAWEI Share، وتقدم السلسلة مرافقاً عالي الأداء لجيل الشباب من عشاق التكنولوجيا، بما تحمله من خيارات متكاملة من الإمكانيات الذكية.

شاشة العرض الكاملة HUAWEI FullView Display

يشهد سوق الحواسيب المحمولة فائقة النحافة نمواً سريعاً، وتماشياً مع سعي هواوي الدائم للوصول إلى درجة الإتقان في التصميم، اعتمدت على خبرتها في تكنولوجيا الهواتف الذكية وقدراتها في مجال دمج الأنظمة لتنجح في تقديم شاشات عرض كاملة بحواف فائقة النحافة، حيث يتيح اتباع هذا النهج في التصميم لهواوي إمكانية تزويد هياكل الأجهزة المحمولة بشاشات عرض كبيرة ولتجمع أفضل المزايا من كِلا المجالين.

وتماشياً مع باقي عائلة MateBook، يأتي جهاز HUAWEI MateBook D 15 مزوداً بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView Display، إذ يبلغ سمكها 5.3 ملم وتضم ثلاثة حواف فائقة النحافة تشكّل إطار الشاشة، ما يعطي شاشة عرض تستأثر بنسبة تصل إلى 87 بالمئة من الهيكل، فيما تتمتع شاشة جهاز HUAWEI MateBook D 14 بسماكة تبلغ 4.8 ملم وتضم ثلاثة حواف فائقة النحافة تشكَل إطار الشاشة لتقدم شاشة تستأثر بنسبة 84 في المئة من الهيكل.

الطاقة في جيبكم

تبحث هواوي خلال سعيها للارتقاء بتجربة المستخدم، عن سبل لتحسين حتى أدق التفاصيل، حيث استبدل جهاز HUAWEI MateBook D 15 الشاحن التقليدي الكبير بآخر تبلغ استطاعته 65 واط ويحتوي على منفذ USB-C مع كابلات قابلة للفصل، ويدعم الشاحن جميع هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية المزودة بمنفذ USB-C، كما يحتوي على ميزة للحماية من الحرارة الزائدة، تقوم بإيقاف عملية الشحن آلياً عندما تجاوز درجة الحرارة الحد المسموح به، للحفاظ على السلامة.

ويحتوي جهاز HUAWEI MateBook D 15 على ذاكرة مؤقتة بسعة 8 جيجابايت من نوع DDR4 وتعمل بتقنية المسار المزدوج dual-cahnnel، ما يتيح للجهاز تحمّل معظم التطبيقات المتوفرة في السوق التي تتطلب قدرة معالجة كبيرة، كما يضم قرصاً صلباً يعمل بتقنية HDD سعة 1 تيرابايت وآخر يعمل بتقنية SSD بسعة 256 جيجابايت، في حين يحتوي MateBook D 14 على قرص صلب سعة 512 جيجابايت يعمل بتقنية SSD من نوع PCIe.

زر التشغيل بالبصمة

HUAWEI MateBook هو أول كمبيوتر شخصي يعمل بنظام ويندوز يحتوي على حساس بصمة الأصبع لتسجيل الدخول، حيث تم تزويده بماسح بصمة الأصبع تم دمجه مع زر التشغيل ليتمكن المستخدمون من تشغيل الجهاز وإثبات هويتهم بنفس الوقت، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين إلغاء قفل جهازهم من دون الحاجة إلى مسح بصمة الأصبع أو إدخال كلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول، حيث يسمح استخدام هذا الماسح، للمستخدمين الوصول إلى سطح المكتب مباشرةً، كما يتمتع ماسح بصمة الأصبع في جهاز HUAWEI MateBook D بدرجة حساسية أعلى بكثير من الحساسات العادية، وتتحسن قدرة الحساس على التعرف على البصمة مع الاستخدام، فكلما زاد استخدامه، زاد اتساقه.

ترقبوا إطلاق سلسلة HUAWEI MateBook D قريباً في السوق السعودية!