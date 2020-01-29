صافي ربح مجموعة صافولا للعام 2019م يقفز إلى 475,6 مليون ريال ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح قدرها 160,2 مليون ريال

كشفت مجموعة صافولا – مجموعة استراتيجية رائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا – عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (12 شهراً)، حيث قفز صافي الربح إلى مبلغ قدره 475,6 مليون ريال مقارنة مع صافي الخسارة التي تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 520.4 مليون ريال. وقد بلغت مبيعات مجموعة صافولا للفترة 22,2 مليار ريال.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 160,2 مليون ريال بواقع (0,30) ريال للسهم الواحد، علماً بان هذه التوصية ستعرض على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي سيتم تحديد موعده بعد أخذ موافقة الجهات النظامية.

وفي تصريح له حول هذه النتائج، أشار المهندس/ أنيس أحمد مؤمنه، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا “تواصل مجموعة صافولا العمل بشكل مستمر في توجيه استراتيجيات النمو وتنفيذ خطط التحول ومبادرات ترشيد التكاليف، مؤكداً أن النتائج المالية تعكس المجهودات المبذولة من خلال التحسن في نتائج وأداء المجموعة”.