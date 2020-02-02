هواوي تطرح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 باللون الأحمر

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة اليوم عن طرح سماعات الرأس اللاسلكية الرائدة HUAWEI FreeBuds 3 باللون الأحمر. وتُعتبر HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة. وقد حصدت السماعة الجديدة 11 جائزة وعدة تكريمات أخرى منذ الكشف عنها لأول مرة في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية ’إيفا برلين 2019‘. وبفضل تزويدها بمعالج كيرين Kirin A1 المدعم بالذكاء الاصطناعي من هواوي، تُمهد سماعات HUAWEI FreeBuds 3 لمرحلة جديدة كلياً في عالم حلول الصوت الرقمية، تجمع مزايا إلغاء الضجيج الذكية والأداء الفائق طويل الأمد ضمن جهاز واحد أنيق.

نهج ذكي لإلغاء الضجيج:

بفضل الأداء القوي لمعالج كيرين Kirin A1 المدعم بالذكاء الاصطناعي، تتمتع سماعة HUAWEI FreeBuds 3 بقدرة على تقليل الضجيج المحيط بكفاءة عالية، ما يسمح للطرف الآخر بالاستماع لصوت المُستخدم والحصول على تجربة اتصال عالي الجودة. وتعتمد سماعات HUAWEI FreeBuds 3 على تكنولوجيا نشطة وفعالة لإلغاء الضجيج، يُضاف إلى ذلك قُدرتها المُحسنة على عزل الضجيج المحيط في الوقت الحقيقي. واستناداً إلى محاكاة لقناة الأذن، يتم تعديل شدة وتردد إشارة إلغاء الضجيج لتناسب مختلف أشكال قنوات الأذن، لتقدم إمكانيات متميزة لإلغاء الضجيج في سماعات بتصميم Open-Fit. ويمكن تشغيل أو إيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشطة (ANC) عبر النقر لمرتين على السماعة اليسرى، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية حتى في الأماكن المزدحمة والصاخبة مثل المترو والمطاعم.

عملية توصيل سريعة وأوقات تأخر منخفضة:

يضمن معالج كيرين Kirin A1 عملية توصيل سريعة ومستقرة لسماعات HUAWEI FreeBuds 3، حيث تم تزويد بجيل جديد من خوارزميات اختيار إشارات بلوتوث، التي تتيحها تقنية القفز الترددي الذكية والتكيفية، ما يتيح للمعالج اكتشاف نطاقات الترددات المتأثرة بالنطاق اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز المُستخدم في الشبكات اللاسلكية (WiFi) والانتقال إلى تردد خالٍ من التداخل. ويتيح ذلك التكيف سريعاً مع التغيرات في البيئة المحيطة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في منع تداخل الإشارات اللاسلكية.

من ناحية أخرى، تتمتع السماعات بتكنولوجيا الاتصال المتزامن ثنائي القناة الذي طورته هواوي، والتي تتيح للسماعتين تلقّي قنوات الصوت اليمنى واليسرى مباشرة من الأجهزة والهواتف الذكية، لتسهيل التوصيل بين الأجهزة والسماعات بشكل يخلو من التداخل. ويساعد وضع البث المتزامن ثنائي القناة في خفض أوقات التأخر لمستويات منخفضة للغاية تصل إلى 190 مللي ثانية2.

تصميم Open-fit مريح لفترات الاستخدام المطولة

تتميز سماعة HUAWEI FreeBuds 3 بتصميم Open-fit مريح يتيح للمستخدمين ارتداءها ولفترات طويلة، ما يجعلها خياراً مثالياً لمختلف حالات الاستخدام. ويمكن بسهولة فتح غطاء العلبة وتناول السماعة، التي تتميز بخطوط منحنية مع تصميم مفتوح مريح يضمن ارتداءها بمنتهى الراحة والثبات لساعات طويلة. وتمتاز السماعات بتصميمها الأنيق الذي يتماهى مع لمسة باللون الأحمر اللامع. وتأتي سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 مع علبة شحن مستديرة بتصميم مثالي وأنيق يمكن وضعه في الجيب بشكل مريح، أو حمله في راحة اليد بمنتهى السهولة.