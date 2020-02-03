• تنطلق فعاليات الحدث الوحيد في المملكة والمخصص لإدارة المرافق والتنظيف “إف إم إكسبو السعودية” و”كلين إكسبو” بين 11 و13 فبراير في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

• يحتضن المعرض أكثر من 30 علامة متخصصة بإدارة المرافق والتنظيف، ويقدم 20 ندوة مجانية ومعتمدة للتطوير المهني المستمر للخبراء الزائرين.

تنطلق فعاليات معرض إدارة المرافق “إف إم إكسبو” السعودية والمعرض التجاري للتنظيف والنظافة العامة “كلين إكسبو”، الحدث الوحيد المخصص لقطاع إدارة المرافق والتنظيف على مستوى المملكة العربية السعودية، من 11 إلى 13 فبراير في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويستعرض الحدث في دورته الرابعة باقة متنوعة من أحدث المنتجات والحلول في مجال تشغيل وصيانة المباني، بما فيها مجموعة ضخمة من التقنيات التي يتوقع لها أن توفر مفهوماً جديداً لكيفية إدارة وتشغيل المشاريع الضخمة في المملكة.

يحتضن معرض إدارة المرافق “إف إم إكسبو” السعودية والمعرض التجاري للتنظيف والنظافة العامة “كلين إكسبو” أكثر من 30 علامة رائدة على مستوى العالم، ويوفر الحدث المجاني للمعنيين بقطاع الإنشاءات فرصة لا تفوت لاستكشاف المنهجيات الجديدة في إدارة المرافق، ومناقشة استخدامات كل منهجية في واحدة من كبرى أسواق المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قال زياد لمعة، مدير عام شركة “إي سوليوشنز السعودية” المشاركة في المعرض: “تشكل التقنيات ركيزة أساسية لمستقبل قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، وهذه التقنيات ضرورة حتمية لتمكين القطاع من دعم كبرى مشاريع التنمية مثل ’نيوم‘ و’مشروع البحر الأحمر‘ و’أمالا‘. ومن خلال إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة الأصول وأنظمة إدارة بيئة العمل ومنصات الاتصال، ستلعب منظومة التكنولوجيا دوراً محورياً في توفير الحلول على امتداد مراحل إدارة دورة حياة المرافق والأصول، بدءاً من التخطيط والتصميم مروراً بمرحلة التشييد ووصولاً إلى مرحلة التشغيل والصيانة”.

وفي قائمة تشكل ثلث العلامات المشاركة في معرض إدارة المرافق “إف إم إكسبو” السعودية والمعرض التجاري للتنظيف والنظافة العامة “كلين إكسبو”، تستعرض “إي سوليوشنز السعودية” أحدث ابتكاراتها إلى جانب نظرائها من مزودي التقنيات مثل “إنفور”؛ “إف أس آس”؛ “سييرا أو دي سي”؛ “فايم فاسيليتيز”؛ “شركة ثنائي التقنية للحلول المتكاملة”؛ ” MBUZ”؛ “إنومينت”؛ “تيكنوبربل”. وعلاوة على مزودي التقنيات، يحتضن المعرض أيضاً مجموعة من مزودي معدات التنظيف وحلول الكوادر البشرية وعلامات الإدارة الإجمالية للمرافق والعديد غيرهم.

وإضافة إلى استعراض أحدث الحلول والمنتجات، يضم المعرض أجندة غنية من ورش العمل المجانية التي تغطي مجموعة شاملة ومتنوعة من التوجهات والتقنيات المتعلقة بالقطاع، إلى جانب عدد من الندوات المعنية بالتقنيات مثل “قوة الإدارة المباشرة للمرافق”؛ “تسخير الإعلام الاجتماعي للإدارة التشاركية للمرافق”؛ “تطبيق نظم إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر: تجاوز التحديات”.

يتولى المهندس مهند السريحيني، استشاري نظم إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر/ إدارة الصيانة بمساعدة الكمبيوتر في “شركة ثنائي التقنية للحلول المتكاملة”، تقديم ورشة عمل “تطبيق نظم إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر: تجاوز التحديات”. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس السريحيني: “تتميز كل سوق بطابعها الخاص من المقاييس والاحتياجات والأوضاع، ما يعني أن المعايير الدولية لا تنطبق بالضرورة على جميع الأسواق. ولهذا، نأخذ على عاتقنا مهمة توضيح الفوارق والتركيز على الاحتياجات المحلية ودفع عجلة النمو المستقبلي للسوق، ونحن على ثقة بأن فرص اكتساب الخبرات والمعارف التي يوفرها معرض إدارة المرافق ’إف إم إكسبو‘ السعودية ستكون وسيلة مثالية لهذا الغرض”.

يوفر المعرض أكثر من 20 ندوة بالمجمل، ليتيح للخبراء الزائرين إمكانية الاستفادة من نقاط اعتماد التطوير المهني المستمر عبر ورش العمل المجانية، والتعرف أيضاً على أحدث التوجهات والتقنيات في عالم إدارة المرافق.

ينطلق معرض إدارة المرافق “إف إم إكسبو” السعودية الذي تنظمه “دي إم جي إيفنتس” برعاية “الهاجري لما وراء البحار” (الراعي التيتانيوم)؛ “إنفور” (راعي بطاقات التعريف)؛ “إنوفا من فيوليا “(راعي ورشة العمل الرئيسية)؛ “مجموعة التميمي” (راعي التسجيل)، ويحظى بدعم من “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″ و”غرفة الرياض”. ويقام الحدث بالتزامن مع معرض HVACR Expo Saudi و”معرض الأحجار والأسطح بالسعودية”. وتنطلق هذه الفعاليات في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 11 و13 فبراير 2020.