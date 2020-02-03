حققت شركة تعبئة المياه الصحية المالكة لمنتج مياه نوفا® حضوراً قوياً عبر رعايتها لعدد من الفعاليات الرئيسية التي شهدتها مدينة الرياض، والتي استقطبت أكثر من 11 مليون زائر، وذلك من خلال تحفيز المجتمع على اتباع حياة صحية عبر ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، إضافة إلى التوعية بأهمية إعادة تدوير العبوات البلاستيكية لحماية البيئة والمساهمة في استدامتها.

واتسمت مشاركة نوڤا® في فعاليات مدينة الرياض برعايتها لأنشطة رياضية وترفيهية، مثل مهرجان الألوان، والأسبوع السعودي للتصميم، إضافة إلى شراكتها مع الهيئة العامة للرياضة في موسم الدرعية الذي شهد مجموعة من الأنشطة والأحداث الرياضية والترفيهية المميزة، بما في ذلك كأس الدرعية للتنس، وهو الحدث الأول من نوعه للمحترفين الذي ينظم في المملكة، إضافة إلى تواجدها القوي في مهرجان الدرعية للفروسية، ونزال الدرعية التاريخي، وهو نزال العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، الذي استقطب عشاق رياضة الملاكمة من كافة أنحاء المملكة ومختلف دول العالم.

وفي هذا الجانب، قال رئيس مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية السيد عبدالله سالم باحمدان: “نحن فخورون بمشاركتنا في فعاليات مدينة الرياض التي شهدت نجاحاً باهراً، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي نسعى فيه إلى تعزيز مشاركتنا في شتى المناسبات والبرامج الرياضية، سواء كانت ذات طابع محلي أو عالمي، وذلك بهدف تشجيع المجتمع على اعتماد أسلوب حياة صحي، من خلال ممارسة الرياضة، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير العبوات البلاستيكية”.

وخلال مشاركتها في هذه الفعاليات، نظمت نوڤا®عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية التفاعلية، إضافة إلى توزيع أكثر من 700,000 عبوة مياه لتروي الحضور وتعزز من حيويتهم ، عبر محطات ثابتة ومتنقلة، تتضمن ثلاجات موزعة في مختلف أروقة الفعاليات.

كما قامت بتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير للعبوات البلاستيكية في الحفاظ على البيئة، حيث عملت نوڤا®على جمع العبوات البلاستيكية المستخدمة لإعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد خام للاستفادة منها في صناعات أخرى، بهدف تعزيز الوعي الذي يساهم في حماية الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة من مياه نوڤا® إيماناً منها بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لاسيما أن الشركة تدرك أهمية الموارد الطبيعة للحفاظ على صحة الإنسان، وهو الأمر الذي يتجلي في مياه نوڤا® التي تنبع من مصادر طبيعية، حيث تلعب الشركة دوراً أساسياً في صناعة المياه، مبرهنة على قدرتها في الإبتكار في تصنيع وتوزيع المياه الصحية، مستفيدة بذلك من خبرتها وتجربتها التي امتدت إلى 40 عاماً، حتى باتت شركة تعبئة المياه الصحية احدى الشركات الرائدة في مجال تعبئة المياه الصحية في المملكة.

وتجسّد مشاركة نوڤا®في هذه الفعاليات أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، والمتمثلة في المشاركة بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الرياضية، التي تعمل على إبراز صورة المملكة كوجهة عالمية تضاهي أقرانها من دول العالم بما يُساهم في تحقيق أحد أهم أركان رؤية المملكة 2030.