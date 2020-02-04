مجموعة د. سليمان الحبيب تنظم المؤتمر الدولي الأول لطب المخ والأعصاب بمشاركة خبراء من أمريكا وأوروبا

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي الأول لطب المخ والأعصاب ، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 28 ساعة تعليم طبي، خلال الفترة من 22-24 فبراير 2020 م بقاعة البروفيسور سليمان الماجد في مستشفى بالتخصصي .

ذكر ذلك الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية في المجموعة، والذي قال أن مواضيع المؤتمر تتمحور حول آخر ما توصل إليه الطب الحديث في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب ، حيث تتضمن الفعاليات إلقاء 12 محاضرة علمية وثلاث ورش عمل عن حالات المرضى الذين يعانون من مشاكل عصبية في المخ والأعصاب ، وكذلك كيفية إدارة حالات الطوارىء العصبية.

مفيداً بأن هذا المؤتمر سيحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء عالميين بالمخ والأعصاب من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والنمسا، كما سيشارك فيه أكثر من 25 خبير مخ وأعصاب بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الدكتور العمري أن المؤتمر سيشهد التركيز على آخر المستجدات والأبحاث العلمية في طب المخ والأعصاب ومستقبل هذا التخصص من الناحية الطبية والتقنية. علاوة على تدريب الأطباء المشاركين في ورش العمل على المهارات الحديثة في التعامل مع مختلف حالات مرضى المخ والأعصاب.

وأشار نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية إلى أن المؤتمر يستهدف في المقام الأول أطباء المخ والأعصاب وأطباء الباطنية ، وفرق التمريض والصيادلة والفنيين وكل المختصين في المجال الطبي. موضحاً أن المؤتمر سيتخلله حلقات نقاش علمية تتيح للحضور التداخل التفاعلي للاستفادة من الخبرات العالمية المتواجدة بالمؤتمر. كما دعى الراغبين بالحضور في المؤتمر بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني www.hmg.com وcme@drsulaimanalhabib.com أو التواصل عبر الواتس اب على الرقم 0539206008.

واختتم الدكتور عوض العمري حديثه قائلاً أن هذا المؤتمر يأتي امتداداً للإسهامات والمشاركات العلمية التي تقيمها المجموعة بين الحين والآخر ، وذلك انطلاقًا من إيمانها الكامل بأهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية، ولما لها من أثر إيجابي في إثراء العمل الطبي بالمستجدات العلمية في كافة التخصصات ومنها هذا التخصص ، إضافة إلى تطوير وتحسين مستويات الأطباء بما ينعكس على مصلحة المرضى.