ساعة HUAWEI WATCH GT 2 42mm متاحة حاليا للطلب المسبق في السعودية

ضمن إطار جهودها المتواصلة لمواكبة أذواق عملائها من خلال منتجاتها وعروضها المتنوعة، تفخر هواوي بالإعلان عن طرح إصدار أنيق باللون الذهبي من سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 2 قياس 42 ملم في السوق السعودية. وتؤمن هواوي أن المعايير الجمالية والتصميم الأنيق يندرجان ضمن العناصر الأساسية لنجاح أي جهاز، وبأهمية تلبية تفضيلات العملاء وتوقعاتهم المختلفة. ويسهم التزام هواوي وتفانيها في تحقيق رضا العملاء في الحفاظ على حضورها القوي في السوق العالمية كإحدى الشركات الرائدة والمبتكرة.

وتمتاز ساعة HUAWEI WATCH GT 2 ذهبية اللون بقطر 42 ملم بمظهرها النحيف الذي يجمع بين الأناقة والأداء الوظيفي، لتقدم جهازاً قابلاً للارتداء، يقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية ضمن إطار أنيق التصميم. وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم لمستخدمها قدرات تحكم أكبر بالتمارين الرياضية، وذلك بفضل قدرتها على تتبع أدائه الرياضي من خلال 15 نشاط رياضي مختلف بما فيها الجري وركوب الدراجات الهوائية، وتزوده بملاحظات وإرشادات عنها لتبدو بمثابة مساعد رياضي شخصي يحثّه على تحسين قدراته بسرعة أكبر.

كما تتيح ميزة تشغيل الموسيقى للمستخدم إمكانية الاستمتاع بسماع المقاطع الموسيقية أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتشجيعه على بلوغ كامل إمكاناته.

وتوفر الساعة جميع هذه المزايا بفضل تزويدها بمعالج Kirin A1، والذي يمتاز بقدرته الفائقة على خفض استهلاك الطاقة، إلى جانب مزايا إدارة الطاقة التي تتيح للساعة الذكية إمكانية العمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعد عملية شحن واحدة. ويسهم عمر البطارية المديد والذي يستمر أسبوعاً كاملاً بعد عملية شحن واحدة بإثراء تجربة المستخدمين من عشاق نمط الحياة النشط. أما من منظور القطاع، يساعد ظهور ساعات HUAWEI WATCHعلى حل المشاكل المرتبطة بانخفاض عمر البطارية وحاجتها للشحن بشكل متكرر. ولتحقيق هذا الهدف، قامت هواوي بتطوير تقنيات جديدة تشمل خوارزميات ذكية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والتي يمكن تطبيقها في الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء. وتحرص هواوي دائماً على تحسين وإثراء حياة المستخدمين استناداً إلى التكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل أنماط الحياة الصحية والقائمة على التطور العلمي الأساس الذي تقوم عليه عملية تحسين جودة الحياة.

وتبيّن التقنيات المبتكرة في بطاريات HUAWEI WATCH GT مدى التزام هواوي بتزويد المستهلكين بميزات رياضية وصحية فعالة ومبتكرة في الإكسسوارات الرقمية. وتساعد المراقبة المستمرة والتمارين المدروسة علمياً المستهلكين على إدارة صحتهم بشكل أفضل، وتزودهم بتجربة حياة نشطة وشاملة ومريحة وفي الوقت الحقيقي.