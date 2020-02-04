في إطار جهودها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع حيوي وصحي، أطلقت شركة النهدي الطبية، الرائدة في سلسلة صيدليات قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، برنامج “وازن حياتك” وأكبر منافسة لإنقاص الوزن في العالم وذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته في “غرناطة مول” في العاصمة الرياض.

يهدف برنامج “وازن حياتك” إلى تغيير نمط حياة أفراد المجتمع السعودي إلى الافضل، من خلال متابعه صحية تقوم بها مجموعة صيدليات النهدي، للضيوف الذين يقومون بزيارة أيّ من العيادات التثقيفية الصحية التابعة للنهدي والمنتشرة في كافة أرجاء المملكة. ويتطلع برنامج “وازن حياتك” إلى تحقيق رقم قياسي وهو300 طن من وزن المتسابقين في هذه المنافسة خلال العام 2020.

الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة النهدي الطبية، المهندس هاني اسماعيل، أشار في كلمته خلال المؤتمر إلى أن السمنة تُعتبر مصدر قلق صحي في المملكة العربية السعودية وقال:” تفيد التقارير الصحية بأن السمنة هي أحد المسببات الرئيسة للوفيات. وتحتل المملكة المرتبة 29 كأكثر البلدان في العالم بدانة، حيث يعاني حوالي 59.4% من السعوديين من زيادة الوزن. هذا إلى جانب الأعباء الكبيرة التي تسببها السمنة على الوطن من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية. إذ يقدر حجم الإنفاق سنوياً سواء للعلاج أو الوقاية بنحو 19 مليار ريال، حسب التقارير الأخيرة لعام 2018″.

وأضاف اسماعيل: ” لقد كانت النهدي السباقة في تطوير طرق وأساليب إحتواء السمنة من خلال تبني منهجية واضحة واستراتيجية طويلة الأمد في هذا الاتجاه، وبرنامج “وازن حياتك” يأتي في هذا الإطار لخفض معدلات السمنة والمساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة في المملكة”.

من جهتها شرحت الدكتورة سارة التركستاني، رئيسة قسم الصحة والخدمات المجتمعية بشركة النهدي الطبية، كيفية التسجيل في برنامج “وازن” وأهمية الإلتزام من قبل المشاركين في هذه المنافسة بالزيارات الدورية للعيادة التثقيفية التي جرى تسجيل أسمائهم فيها، حيث سيتم إحتساب النتائج التي حققوها خلال رحلة إنقاص الوزن.

وأكدت التركستاني على الدور الأساسي الذي يلعبه برنامج “وازن حياتك” ليس فقط في مساعدة المشاركين في إنقاص الوزن، بل أيضاً في المعلومات والإرشادات الغذائية من قبل أخصائيين في مجال التغذية، حول الأكل الصحي بالإضافة الى إعدادهم نظامٍ غذائي يتضمن قائمة بالوجبات التي يمكن تناولها خلال هذه المرحلة. وقالت:” نتبع نظام االمرونة أو (الماكروز)، حيث ستجدون كمية طعام كبيرة ولذيذة وتحقق الشبع، وهذا النظام يختلف عن الأنظمة التقليدية والتي تعتمد أسلوب كميات الأكل القليلة والتي لا تحتوي على المغذيات. وسيساعد برنامج “وازن حياتك” في عملية التخلص من الدهون في أي منطقة من الجسم، عن طريق تناول الطعام الصحي والتقليل من إستهلاك الأطعمة الدهنية والسريعة الغير صحية، وكذلك المأكولات النشوية أو الغنية بالسكريات”.

وتخلل المؤتمر مشاركة حيّة من الشابة السعودية المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي أضوى سعود الدخيل، شرحت خلالها كل التفاصيل حول برنامج “وازن حياتك”. كما قدم المدرب مهند شعبين من أكاديمية سويش الرياضية عرضاً رياضياً ممتعاً.