اكسترا لايف تعلن عن إطلاق مركز رائد للواقع الافتراضي في المنطقة الشرقية

أعلنت شركة ’ اكسترا‘للإلكترونيات عن افتتاح مركز الواقع الافتراضي الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ’ إكسترا لايف‘ضمن مدينة الخبر، حيث تدرك العلامة مدى اهتمام المجتمع السعودي بالألعاب الإلكترونية، واتخاذها من قبل الكثيرين كهواية مسلية تخفف عنهم عبء المشاغل اليومية، وتتيح لهم فرصة الانغماس في تجربة ترفيهية لبضعة ساعات في اليوم. وبذلك، ستكون المملكة على موعد مع شكل جديد من أشكال الترفيه الذي يقدم للجمهور تجربة ألعاب مذهلة تحاكي الواقع.

وقد تعرف الضيوف وكبار الشخصيات خلال الافتتاح الذي أقيم في مدينة الخبر على باقةٍ من تجارب الألعاب المستقبلية والاستثنائية. وبدعم من ’ إتش تي سي فايف‘، يقدم مركز ’اكسترا لايف‘ نظارة الواقع الافتراضي الأولى من نوعها على الإطلاق في المملكة -والتي تم تطويرها من قبل ’إتش تي سي‘ و’فالف‘- لتزويد المستخدمين بأفضل أجهزة الواقع الافتراضي. وتستخدم ’إتش تي سي فايف‘ في نموذجها تقنية “قياس الغرفة” للتعقب، والتي تتيح للمستخدم التحرك في فضاء ثلاثي الأبعاد واستخدام وحدات التحكم المحمولة باليد للتفاعل مع البيئة.

ويفخر مركز ’ اكسترا لايف‘بمساحته المذهلة الجديدة التي تبلغ 1500 متر مربع، وتحتضن أربعة أنواع من الألعاب التفاعلية التي تأسر الحواس بما يتناسب مع جميع الأذواق والتفضيلات، حيث يشمل المركز ألعاب إطلاق النار، وألعاب الرياضة والسباق بالإضافة إلى ألعاب المغامرات. ومن المتوقع أن يستقبل المركز ما يقارب 360 ألف زائر سنوياً، كما سيوفر خدمات الضيافة الاستثنائية وخدمات المأكولات والمشروبات إلى جانب أفضل ألعاب الواقع الافتراضي.

وفي إطار تعليقه على الافتتاح، قال محمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة ’إكسترا‘ للإلكترونيات: “يمثل الواقع الافتراضي حقبة جديدة في عالم الترفيه التفاعلي، وهو طريقة حديثة تتيح للجميع خوض تجارب لم يكن تطبيقها وارداً من قبل. كما يأتي إطلاق مركز ’ اكسترا لايف‘في المملكة تلبيةً للقاعدة الجماهيرية الكبيرة من عشاق الألعاب. نأمل أن نوفّر لضيوفنا محطةً تشعرهم بأن كل شيء قد بات ممكناً؛ كأن يسافروا مباشرة إلى أماكن كانوا يحلمون بزيارتها. كما نسعى إلى تكوين مفهوم جديد عن الألعاب الحديثة”.

ومن جانبه، قال إيف ميتر، الرئيس التنفيذي لشركة ’ إتش تي سي‘: “يسعدنا للغاية أن نشارك في إطلاق أول مركز للواقع الافتراضي في المملكة العربية السعودية، وأن نكون مزوّد التكنولوجيا الحصري لشركة ’اكسترا لايف‘. وقد قمنا بتطوير عتادنا وبرامجنا المبتكرة بهدف تغيير وجهات النظر لدى الجمهور وتقديم شكل جديد من وسائل الترفيه التي تشجعهم على خوض مزيدٍ من التجارب الممتعة”.