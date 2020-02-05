د.السليمان: وزارة النقل وجهات أخرى ساهمت في خفض حوادث المرور 25٪

تشارك نجم لخدمات التأمين كراعٍ فضيّ، في “ملتقى طرق التجارة العالمية” الذي يعقد على هامش “المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية”، من 4 لغاية 6 فبراير الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتسعى نجم من خلال هذه المشاركة، إلى تعزيز حضورها في المؤتمرات والملتقيات المختصّة بصناعة الطرق وسلامتها، انطلاقاً من مسؤولياتها فيما يخص الأمن والسلامة على الطرق، ولكون المملكة تقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان عن سعادته بـ «حضور نجم لهذا الملتقى الذي يشكّل أهمية كبرى في قطاع النقل، ‬ويلعب دوراً مهماً في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل وسائل النقل أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلدان، وتوظف أكثر من 10 في المئة من القوة العاملة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تشدد على الرقي بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة وكل ما يذهب للأمن والسلامة على الطرقات».

وأشاد د. السليمان بـ «الدور الذي تلعبه وزارة النقل مع جهات أخرى مختلفة، في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2020، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030»، مشدداً على أن «التكاتف سيجعل من طرق المملكة أكثر أماناً لتلافي الخسائر البشرية والمادية التي ترهق الاقتصاد الوطني».

‬ جدير بالذكر أن جدول أعمال الملتقى سيتضمّن مناقشة تحديات قطاع الطرق والنقل والاستراتيجيات المطلوبة للارتقاء بهذا القطاع، وبمشاركة دولية رفيعة لما له من أهمية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يبحث الملتقى محاور حيوية ومشاريع متنوعة في قطاعات النقل البري والخدمات اللوجستية.