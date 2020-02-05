عام ملئ بالنجاحات

منذ بداية العام 2019 وكانت ادارة رد سي مول تقوم بالتخطيط والدراسة لمجموعة من النشاطات والفعاليات لتواكب مواسم السعودية وموسم جدة وموسم العيد والعديد من الفعاليات الصيفية. وتمكن المركز من تنفيذ هذه الفعاليات بنجاح والظهور بالشكل المناسب لجمهوره وزواره.

تكلل موسم جدة بنجاح بعد ان قام رد سي مول برعاية ماسية للموسم مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين، أبرزهم غرفة جدة والاتصالات السعودية كما قدموا سيارتي “بنتلي” إحتفالا بنهاية الموسم وتوزيع الجوائز على الفائزين. وكان الحضور لافتاً خلال الفعاليات الرائدة التي أُقيمت لزوار المركز من أجل المساهمة في التنشيط السياحي لمدينة جدة على وجه الخصوص.

وقال المهندس الريان قدوري، المدير العام لمركز رد سي مول: “قمنا بمجموعة من الحملات والفعاليات خلال 2019 كما وأطلقنا أسماء تجارية وخدمات جديدة لتقديم الأفضل للزوار. وشهدنا دعم حكومي وارتقاء بمستوى الفعاليات، وبعد أن قدمنا أفضل المنتجات الترفيهية، حققت الفعاليات أهدافها نظراً للإقبال الشديد التي شهده المركز خاصة خلال موسم جدة وموسم رد سي مول وفعاليات هيئة الترفيه. والجدير بالذكر، التكريم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي حصل عليه مركز رد سي مول لما قدمه من مساهمات خلال العام بشكل عام وفترة المواسم على وجه الخصوص.”

وقال الاستاذ عمر المغذوي مسؤول التسويق في رد سي مول: “لقد تميزت وتعددت فعاليات المركز من فعاليات ثقافية وتسويقية وترفيهية وغيرها. شارك رد سي مول في 427 فعالية خلال عام 2019 ، 13 فعالية للمسؤولية الاجتماعية للشركات و116 فعالية إفتتاح متاجر جديده و61 فعالية ترويجية و147 فعالية ترفيهة. وأبرزها الفعالية الثقافية مع جامعة الملك عبدالعزيز والفعاليات الفنية والمسرحية وعروض الخيال المرئي وعروض العاب الخفة والفنون الابداعية، بالاضافة الى فعالية “باربي” ومسرحية “ماشا آند ذا بيير” والعديد من الفعاليات التسويقية المرتبطة بالموضة والازياء وعالم مستحضرات التجميل، لاشك كان لها أثر كبير وإيجابي للمركز.نحن في رد سي مول نهتم بتنوع الفعاليات لجذب المزيد من الزوار و ابقائهم سعداء وكذلك نهتم بجودة و الخدمات التي نقدمها لكل من الزوار و المستأجرين”.

وإختتم المغذوي: “نتقدم بالشكر الجزيل لزوار المركز على ثقتهم بنا وبخدمات ومنتجات رد سي مول. ونعتبر النجاح التي حققه المركز هو ثمرة الجهود التي بُذلت خلال عام 2019 من أجل تقديم الأفضل للزوار. وها نحن نختتم العام بنجاح ونستعد للعام القادم بمزيد من المفاجآت.”