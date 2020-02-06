انتهى وقت الانتظار هواوي تفتح باب الحجز المسبق على سلسلة MateBook D في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة ’هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية‘ عن فتح باب الحجز المسبق لسلسلة الحواسيب المبتكرة HUAWEI MateBook D اعتباراً من اليوم، 6 فبراير. وتوفر سلسلة الحواسيب المحمولة الجديد من هواوي تجربةً ثوريّةً متعددة المنصات تتيح للمستخدمين أداء المهام المطلوبة بسلاسة على أجهزة متعددة من خلال شاشة واحدة.

نظام هواوي شير HUAWEI Share

تأتي سلسلة HUAWEI MateBook D الأحدث مع مجموعة من الميزات الجديدة من بينها دعم نظام هواوي شير HUAWEI Share المزود بمجموعة متكاملة من القدرات الذكية، لتوفر السلسلة رفيقاً مثالياً عالي الأداء لجيل الشباب من عشاق التكنولوجيا. ويتيح نظام هواوي شير HUAWEI Share الجديد للمستخدمين إمكانية عرض شاشات هواتفهم الذكية على الحاسب المحمول والتحكم بكلا الجهازين في آن معاً. وبمجرد إنشاء الاتصال، يمكن للمستخدمين سحب وإسقاط الملفات بين الأنظمة المختلفة لنقل الملفات بكل سلاسة وتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مباشر على الحاسب، بما في ذلك تحرير المستندات.

حاسوب محمول فائق النحافة

صممت سلسلة HUAWEI MateBook D خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من جيل الشباب. وتعكس الجوانب الجمالية لهذه السلسلة الخصائص الفريدة لجمهورها المستهدف، كما يمنحها التصميم المنحني البسيط هويةً جماليةً أنيقةً وفريدة. وبالمقارنة مع التصميم المستدير للأجيال السابقة، أصبحت سلسلة HUAWEI MateBook D الجديدة تمتلك تصميماً أكثر جرأة وأناقة. وتتيح التحسينات التي طالت التفاصيل الصغيرة، كالإطار الجانبي الأكثر نحافة والكاميرا الغائرة، لعلامة هواوي إمكانية تقليص عامل الحجم للحواسيب المحمولة لتعزيز سهولة حملها.

وتعتبر مسألة تثبيت شاشة عرض كاملة FullView Display ضمن حاسب محمول فائق النحافة أمراً صعباً بحق. ومنذ إطلاق عمليات تطوير الجيل الأول من حواسيب HUAWEI MateBook، عمل فريق الأبحاث والتطوير في هواوي على إيجاد الحل المناسب لهذه لمعضلة بين الحجم والوزن. فالحجم الأكبر يوفر تجربة مشاهدة أفضل، ولكنه يكون في كثير من الأحيان على حساب سهولة الحمل.

زر التشغيل بالبصمة

HUAWEI MateBook هو أول حاسب شخصي يعمل بنظام ويندوز يحتوي على حساس بصمة الإصبع لتسجيل الدخول، حيث تم تزويده بماسح لبصمة الإصبع تم دمجه مع زر التشغيل ليتمكن المستخدمون من تشغيل الجهاز وإثبات هويتهم بنفس الوقت، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين إلغاء قفل جهازهم من دون الحاجة إلى مسح بصمة الأصبع أو إدخال كلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول، حيث يسمح استخدام هذا الماسح، للمستخدمين الوصول إلى سطح المكتب مباشرةً، كما يتمتع ماسح بصمة الإصبع في جهاز HUAWEI MateBook D بدرجة حساسية أعلى بكثير من الحساسات العادية، وتتحسن قدرة الحساس على التعرف على البصمة مع الاستخدام – فكلما زاد استخدامه، زاد اتساقه.