نجم تشارك في المعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية‬

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية،‫ تشارك نجم لخدمات التأمين كراع التأمين الرسمي للمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية الذي ينطلق تحت شعار «ابتكارات ومبادرات السلامة المرورية لبيئة آمنة ومستدامة»‬، وذلك يوم الإثنين الموافق 10 فبراير ويستمر لغاية الأربعاء 12 فبراير 2020م في فندق الشيراتون بالدمام.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬

ويهدف الملتقى الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة)، بالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ووزارة التعليم وشركة أرامكو السعودية، ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والمركز الوطني لسلامة الطرق والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، إلى تفعيل المبادرات لرفع مستويات السلامة المرورية والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة نحو تعزيز السلامة على الطرق وتقليل أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.

وفي هذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي في شركة نجم د. محمد السليمان عن أهمية المشاركة في هذا الملتقى الذي يتضمن مناقشات رفيعة المستوى، وتسلّط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا العصر والتقنيات الحديثة لمعالجة تحديات السلامة على الطرق، والتي تفخر نجم في أن تكون شريكاً استراتيجياً في تبنيها وتطبيقها على أكثر من صعيد بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأضاف «أن شركة نجم بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما (والإدارة العامة للمرور تطلق حملات توعوية تساهم إلى حد كبير في توعية مستخدمي الطرق وقائدي المركبات، مثل حملة “لطرق أكثر سلامة” وحملة “حياتهم لا توقفها” اللذين عملوا على زيادة وعي وترشيد ملاّك وقائدي المركبات حول مسؤولية القيادة، وتحفيز الفئة المستهدفة لتقويم سلوكيات القيادة»

وأكد «أن شركة نجم من خلال أدائها التشغيلي حققت قفزة نوعية من خلال خدماتها التي عززت من موقعها كشركة رائدة في قطاع التأمين في المملكة، وتعمل هذه الخدمات على تحقيق مندرجات رؤية السعودية المستهدفة وتحديداً تعزيز التحول الكامل للحكومة الإلكترونية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة».

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يضم ‫معرضًا دوليًا يقدم منصة للشركات المحلية والعالمية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة في قطاع النقل. بينما يركز الملتقى على إتاحة الفرصة للمشاركين للإطلاع على رؤى حصرية حول مبادرات ومشاريع النقل ضمن الخطة الوطنية للتحول في المملكة العربية السعودية لعام 2020، فضلاً عن التعرف على أحدث تقنيات وأنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها في تحسين السلامة المرورية. بالإضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في استخدام تقنيات وأنظمة النقل والبنية التحتية للطرق والحلول المبتكرة لزيادة نسب الأمان على الطرق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬