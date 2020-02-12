د.سليمان الحبيب وجنرال اليكتريك يوقعان اتفاقية في مجال التأهيل والتدريب

وقعت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية إتفاقية تعاون مشترك مع شركة جنرال اليكتريك للرعاية الصحية GE لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية ، حيث تم ذلك بحضور الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي وعدد من المسؤولين ،إذ قام بالتوقيع ممثلاً عن المجموعة الدكتور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية وممثلاً عن جنرال اليكتريك السيد داود شنواري الرئيس والمدير التنفيذي .

وقال الدكتور عوض العُمري أن هذه الإتفاقية تمت مع كيان عالمي عملاق متمثلاً في جنرال اليكتريك، وهو امتداداً طبيعياً للتعاون القائم بين قطاعينا لأكثر من عشرين عاماً ، ومؤكداً أن التوقيع عليها يأتي انطلاقاً من مسؤولية المجموعة العلمية والطبية والاجتماعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ،وذلك لإيماننا الراسخ بأهمية الإستثمار في العنصر البشري وبأنه من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي ، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصحي بصفة عامة والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها.

وأعرب العُمري عن تفائله بهذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز خبرات الأطباء وتحقق أداء أفضل بالإعتماد على أحدث تكنولوجيا الرعاية الصحية والتدريب على التقنيات التي طورتها جنرال إلكتريك ، واستخدمت داخل مستشفيات المجموعة. مضيفاً بأنه يمكن لخريجي كليات الطب من حاملي شهادة الاختصاص أو ما يعادلها ويمتلكون رخصة مزاولة المهنة التقدم للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي .

واختتم العُمري حديثه بالقول أن المجموعة تُصنف ضمن أكبر القطاعات الصحية الخاصة التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية ، إذ أنها تمتلك مسيرة حافلة بمايقارب 4000 فعالية بإجمالي 8000 ساعة علمية ، وأطلقت 16 برنامج زمالة و 5 دبلومات لخدمة التخصصات الطبية . ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في ضوء اضطلاع المجموعة بمسؤولياتها لإفادة أكبر عدد ممكن من الممارسين الصحيين .

فيما عبّر داود شنواري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك المملكة العربية السعودية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع المجموعة باعتبارها أحد أكبر مزودي قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الخليج وتجمعنا بها علاقة عريقة وتعاون في تجهيز مستشفياتها بالحلول التقنية المتقدمة ، ومشدداً على أهمية الإتفاقية لدعم نمو قطاع الرعاية الصحية وإثراء معارف وخبرات الكوادر الطبية لتؤهلها لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

وبموجب هذه الاتفاقية ستصبح المجموعة المركز الوحيد والمعتمد لتدريب منسوبي وعملاء شركة جنرال إلكتريك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. في حين ستقوم شركة “جنرال إلكتريك “بدعم البرامج التدريبية والأنشطة الأكاديمية التي تنظمها المجموعة والمساعدة في التدريب على الأجهزة المتطورة التي قامت بتأمينها مؤخرا بمستشفيات المجموعة سواء في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة .