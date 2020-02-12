بمناسبة ’يوم الإنترنت الآمن‘ ’تيك توك‘ تطلق اختبار معلومات للتوعية بأمن الإنترنت ونشر الإيجابية

احتفالًا بـ “يوم الإنترنت الآمن”، أعلنت تيك توك، منصة مقاطع الفيديو القصيرة الرائدة في العالم، عن إطلاق اختبار المعلومات ضمن التطبيق لدعم هذه الفعالية السنوية، وتقديم نصائح حول أمن الإنترنت للملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم.

جدير بالذكر أن “تيك توك” تحوّلت بسرعة إلى منصة معروفة وواسعة الانتشار للتعبير الإبداعي، تقدم مجموعة واسعة من المحتوى المحلي من مجتمعات متنوعة من الشرق الأوسط والأسواق العالمية. وفي إطار جهود المنصة المستمرة لتزويد مستخدميها بأدوات تتيح لهم إدارة حضورهم عبر الإنترنت، يسلط الاختبار الضوء على موضوعات مختلفة من بينها نصائح حول عدم مشاركة بيانات الحساب، والتوعية من التصيّد والاحتيال، وأفضل الممارسات للاستفادة من إعدادات الأمان في “تيك توك”، ليتمكن المستخدم من إدارة حضوره على الإنترنت بكل أمان.

هذا ويشكل الحفاظ على بيئة آمنة وإيجابية ضمن التطبيق أولوية قصوى بالنسبة لمنصة “تيك توك”، ولهذا السبب تتبع المنصة عدداً من التدابير الخاصة لحماية المستخدمين من سوء الاستخدام. وتشمل هذه الأدوات والنصائح إعدادات الخصوصية والفلاتر وتقديم التقارير ضمن التطبيق، والاعتدال، والتي يمكن الاطلاع عليها كاملة ضمن مركز الأمان.

وفضلًا عن ذلك، أصدرت “تيك توك” في وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا خلال شهر يناير، منشورًا موسعًا وشاملًا حول إرشادات المجتمع، والتي تحدد قواعد السلوك المشتركة عبر المنصة، وتعكس فلسفة الشركة في توفير مناخ إيجابي للتعبير الإبداعي عبر الإنترنت، يجمع بين الأمان والتنوع والأصالة. وتساعد إرشادات “تيك توك” المستخدمين في فهم دواعي فرض قيود محددة وتسلط الضوء على نوع المحتوى والسلوك غير المقبول على المنصة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “تيك توك” تلعب دورًا هامًا في التوعية بأبرز وآخر التحديات ذات الصلة بالاستخدام الآمن للإنترنت اليوم من خلال مشاركتها السنوية في “يوم الإنترنت الآمن”.