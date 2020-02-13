كشفت دور للضيافة عن تبنّيها تقنية “Winnow Vision”، للمرة الأولى في المملكة، في فندق ماريوت مطار الرياض. وقد جاء الإعلان عن هذه الخطوة الرائدة خلال المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي الذي استضافته دور مؤخراً، للسنة الثالثة على التوالي، تحت شعار “الارتقاء نحو المستقبل”.

وتعدّ الـ”Winnow Vision” تقنية متقدّمة للكشف عن الأغذية، مزودة بكاميرا متحركة وميزان رقمي، وتستخدم تحليلات الصور لقياس الأغذية المهدرة يومياً وأسبوعياً في مطابخ الفنادق، وتقدّم ملاحظات فورية تمكّن إدارات الأغذية والمشروبات من اتخاذ القرارات التي تعمل على تحسين حفظ الأطعمة، والحد من النفايات الغذائية.

في هذا الصدد، أثنى رئيس التشغيل الفندقي في شركة دور للضيافة الأستاذ حسان أحدب على هذا الإنجاز البارز الذي حققته دور. وأكد على أهميته لما يعكسه من التزام دور بمبادئ الاستدامة، تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية لخفض نسبة النفايات الغذائية في فنادق المملكة إلى النصف بحلول العام 2023. وأضاف: إن دُور تواصل سعيها إلى تبنّي التقنيات العالمية المتقدّمة في عملياتها، وذلك لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات المقدّمة، ومواكبة الجهود في حماية البيئة، وإلهام الفنادق والشركات الأخرى لتحذو حذوها، وتتخلص من ثقافة الهدر الاستهلاكية.

تجدر الإشارة إلى اعتماد العديد من الفنادق العالمية الرائدة لتقنية “Winnow Vision”، حيث يتم استخدامها في أكثر من 1,300 مطبخ في أكثر من 40 دولة حول العالم. وتمكّن هذه التكنولوجيا المبتكرة قطاع الضيافة العالمي من توفير أكثر من 35 مليون دولار من تكاليف الأغذية سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.