هواوي تطلق سلسلة HUAWEI MateBook D ذات الخفة الفائقة مع شاشة HUAWEI FullView في المملكة العربية السعودية

سلسلة HUAWEI MateBook D حواسيب محمولة بمظهر أنيق وأداء قوي توفر تجربة رائعة لجميع السيناريوهات

: أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة اليوم عن إطلاق سلسلة الحواسيب المحمولة الجديدة من هواوي HUAWEI MateBook D. وقد صُممت هذه السلسلة خصيصاً لمواكبة احتياجات المستهلكين من جيل الشباب؛ حيث تُقدم لهم تجربةً ثوريّةً متعددة المنصات تتيح للمستخدمين أداء المهام المطلوبة بسلاسة على أجهزة متعددة من خلال شاشة واحدة. وركزت هواوي في تصميم هذه الحواسيب على إمكانات الاتصال الذكية، من زر التشغيل بالبصمة والكاميرا الغائرة وصولاً إلى نظام هواوي شير HUAWEI Share، حيث طوّرت العلامة كل واحد من هذه الابتكارات الرائدة بهدف توفير تجربة أفضل للمستهلكين.

تصميم بحواف فائقة النحافة

لطالما كانت حواسيب HUAWEI MateBook تمثل انعكاساً للتصاميم الجمالية والتقنيات المبتكرة والتجارب الذكية فائقة التطور. وإلى جانب الحواف فائقة النحافة، يقدم كل جهاز يضاف إلى سلسلة HUAWEI MateBook نسخاً محسّنةً من المزايا التي توفرها السلسلة. ومن شاشة عرض كاملة من هواوي FullView Display وصولاً إلى العتاد المادي عالي الأداء، يجمع الحاسب بين جميع التقنيات المبتكرة ضمن هيكل فائق النحافة مصنوع وفق أعلى درجات الإتقان والمهارة.

وتعتبر مسألة تثبيت شاشة عرض كاملة FullView Display ضمن حاسب محمول فائق النحافة أمراً صعباً بحق. ومنذ إطلاق عمليات تطوير الجيل الأول من حواسيب HUAWEI MateBook، عمل فريق الأبحاث والتطوير في هواوي على إيجاد الحل المناسب لهذه لمعضلة بين الحجم والوزن. فالحجم الأكبر يوفر تجربة مشاهدة أفضل، ولكنه يكون في كثير من الأحيان على حساب سهولة الحمل.

وقد تمحور هدف هواوي في بداية الأمر حول تثبيت شاشة عرض كاملة FullView لا تزيد سماكتها عن 17 مم في سلسلة الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook D، ما يعني العمل في مساحة محدودة للغاية. وقد أصبح هذا التحدي أكثر صعوبة مع التزام هواوي بتوفير طاقة كافية لتشغيل هذه الحواسيب وضمان إمكانات التبريد المناسبة لتعزيز جودة وكفاءة الأداء.

نظام هواوي شير HUAWEI Share

تأتي سلسلة HUAWEI MateBook D الأحدث مع مجموعة من الميزات الجديدة من بينها دعم نظام هواوي شير HUAWEI Share المزود بمجموعة متكاملة من القدرات الذكية، لتوفر السلسلة رفيقاً مثالياً عالي الأداء لجيل الشباب من عشاق التكنولوجيا. ويتيح نظام هواوي شير HUAWEI Share الجديد للمستخدمين إمكانية عرض شاشات هواتفهم الذكية على الحاسب المحمول والتحكم بكلا الجهازين في آن معاً. وبمجرد إنشاء الاتصال، يمكن للمستخدمين سحب وإسقاط الملفات بين الأنظمة المختلفة لنقل الملفات بكل سلاسة وتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مباشر على الحاسب، بما في ذلك تحرير المستندات.

كما وركزت هواوي على تطوير إمكانات التخزين في حواسيب HUAWEI MateBook D Series؛ فعلى سبيل المثال، يتوافر الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 14 بسعة تخزين تبلغ 512 جيجابايت، فيما حين تصل سعة التخزين في حاسوب HUAWEI MateBook D 15 إلى 1 تيرابايت و256 جيجابايت في وحدة التخزين ذات الحالة الثابتة (SSD).

زر التشغيل بالبصمة

تم تزويد الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D بماسح لبصمة الإصبع تم دمجه مع زر التشغيل ليتمكن المستخدمون من تشغيل الجهاز وإثبات هويتهم بنفس الوقت، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين إلغاء قفل جهازهم من دون الحاجة إلى مسح بصمة الأصبع أو إدخال كلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول، حيث يسمح استخدام هذا الماسح، للمستخدمين الوصول إلى سطح المكتب مباشرةً، كما يتمتع ماسح بصمة الإصبع في جهاز HUAWEI MateBook D بدرجة حساسية أعلى بكثير من الحساسات العادية، وتتحسن قدرة الحساس على التعرف على البصمة مع الاستخدام – فكلما زاد استخدامه، زاد اتساقه.