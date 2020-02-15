“المسافر” تفتتح فرعًا جديدًا في الدمام

افتتحت “المسافر”، العلامة التجارية البارزة لوحدة سفر الأفراد في مجموعة “سيرا”، فرعها التفاعلي الجديد والمزود بأحدث التقنيات في حي الشراع بمدينة الدمام، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى تطوير تجربة السفر وتوسيع حضورها في قطاع التجزئة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويمتد الفرع الجديد على مساحة قدرها 63 مترًا مربعًا، ويتمتع بتقنية متكاملة لحجوزات السفر، وسيحظى بدعم الجيل الجديد من مستشاري السفر المؤهلين لتقديم تجربة حجز تفاعلية عالية الكفاءة والانسيابية.

ويأتي المحتوى الغني والملهم على غرار الدليل السياحي للعديد من المدن عبر الأجهزة اللوحية في الفرع، وشاشات الفيديو الجدارية الرقمية والشاشات التي تعرض أحدث باقات العطلات، ليلعب دورًا جوهريًا في توفير بيئة مثالية للتفاعل مع العملاء باستمرار. ويتضمن الفرع الجديد مساحات تفاعلية تتيح للعملاء استكشاف خياراتهم بدقة، وتمنحهم الإلهام والحرية لإجراء الحجوزات بالأسلوب الذي يناسبهم.

وعلاوة على ذلك، من شأن التقنيات المتطورة المستخدمة في فرع “المسافر” أن تتيح لمستشاري السفر إمكانية الاطلاع على سجل تصفح العملاء عبر عدة قنوات وفهم متطلباتهم وتقديم التوصيات المخصصة وعروض وتجارب السفر المصممة وفقًا لاحتياجاتهم.

وكانت العلامة قد خصصت مؤخرًا استثمارات كبيرة لتوحيد الجوانب المتعددة لتجربة المستخدمين، وتحسين تجربة العملاء في الفروع، والارتقاء بالعمليات عبر توحيد المعلومات المتعلقة بتفضيلات المسافرين السعوديين، وسلوكيات العملاء بالمجمل، وتوجهات السفر الراهنة.

ووسعت “المسافر” شبكة التجزئة التابعة لها في المملكة العربية السعودية بافتتاح فروع جديدة في عدد من المدن وتضم الرياض، ومكة المكرمة، والجبيل، والطائف، وخميس مشيط، وعنيزة، وأبها، والرّس، وينبع.