عقدت الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” اجتماعها السنوي في مقرها بالمدينة الصناعية بجدة، بحضور الاستاذ محمد علي رضا الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، اضافة الى كبار مدراء ومنسوبي الشركة وذلك لاستعراض الانجازات التي حققتها الشركة من خلال التفوق الملموس في ارتفاع نسبة المبيعات بالإضافة الى نجاحها في تنفيذ كافة بنود الخطة التسويقية التي وضعتها الشركة للعام 2019.

واصبحت هذه المناسبة حدثا سنوياً لالتقاء بكبار مديري الشركة مع موظفيهم كأسرة واحدة، حيث ناقشوا خلال هذا اللقاء الأهداف التي يتطلعون لتحقيقها في عام 2020 تحت شعار “نتشرف بخدمتكم منذ العام 1960″ للدلالة على مدى التزام كل العاملين في الشركة بهدف واحد وهو خدمة العملاء وتلبية طلباتهم.

اللقاء السنوي تميز بتنظيم رائع من ادارة التسويق مشكّلا تفاعلا أسريا لكل موظفي الشركة، وشهد الاحتفال للمرة الاولى مشاركة قسم السيدات في ادارة الحدث وقد استعرض كل مديري الاقسام الخطط التي تم تنفيذها في العام الماضي والاهداف التي تحققت، لاسيما ما خص المبيعات في الاسواق المحلية والدولية.

من جانبه قدم خالد الطيب مدير عام الزيوت والتشحيم نبذة عما حمله عام2019 من نجاحات وانجازات على صعيد المبيعات وتطوير الخطط التسويقية التي وضعت في بداية العام الماضي، ثم تطرق إلى خطط واستراتيجيات الشركة وأهدافها للعام 2020

وأكد الطيب في كلمة ألقاها في المناسبة ان الأهداف التي تسعى لها أبسكو خلال العام الجديد كثيرة، مشيراً إلى أن الجميع عازمون كالعادة على تنفيذ كافة المشاريع الموضوعة بالدقة والإتقان.

وجرى خلال الاجتماع الترحيب بالفئة الجديدة من الموظفات اللاتي انضممن الى الشركة والتي تسعى شركة ابسكو اعطاء الفرصة للسيدات لتولي المسئولية في كافة اقسام الشركة الادارية والمالية والفنية، كما تم تكريم عدد من العاملين الذين قدموا اداء ملفتا خلال العام الماضي وايضا لبعض الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة بالشركة وقدمت لهم الادارة هدايا قيمة بهذه المناسبة.