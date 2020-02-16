تقديراً لجمهورها وترسيخ الثقة بمنتجاتها .. إنتغرال تكرّم خمسة فائزين لمشتركي منصّة «جوّي TV »

أقامت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،‬ حفلاً لتوزيع جوائز مسابقة أجهزة أيباد التي أطلقتها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يوم الخميس 6 فبراير 2020، في مقر الشركة في الرياض، وبحضور ممثل من غرفة التجارة والصناعة في الرياض، مدراء الأقسام وموظفي إنتغرال.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وكانت إنتغرال قد أطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة خصصتها لمتابعي برامجها في المملكة العربية السعودية، وتحديدأً لمشاهدي فيلم “ولاد رزق ” ومسلسل “فايكينغز” عبر منصّة «جوّي TV » التابعة لإنتغرال. وامتدت الحملة على مدى أربعة ايام من 20 إلى 24 يناير 2020، بعدها تمّ إجراء السحب على 5 أجهزة آيباد ومنحها للفائزين.

وإلى جانب ما تمثله هذه المبادرة من أهمية في ترسيخ العلاقة مع جمهورها، تهدف إنتغرال من خلال هذه المبادرة أيضاً إلى تعميم وتعزيز ثقافة الترفيه الرقمي الذي بات خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة في المملكة، ورفع نسبة استقطابها لمستخدمي منصّاتها الرقمية ولا سيما «جوّي TV ». مؤكدةً في نفس الوقت التزامها وحرصها بتقديم أفضل المنتجات التي تجمع أسلوب الترفيه والتسلية والمضمون الراقي في آن واحد، وعبر باقات وعروض مميزة.

وخلال عام 2020 تعِد إنتغرال جمهورها بتقديم برامج حصرية، والتي سيكون من ضمنها عرض فيلم “نجد” الفائز بجائزة الصقر في مهرجان العين السينمائي، وتجري أحداثه في المنطقة الوسطى من خمسينات القرن الماضي، ويروي قصة حب بين فتاة وشاب، تسرد تفاصيلها بطلة العمل الفنانة حياة الفهد «نجد» وهو اسمها في الفيلم . كما سيتم إطلاق فيلم الأكشن كازابلانكا للممثلين أمير كرارا وغادة عادل حصريا على منصة «جوّي TV » بعد عرضه مباشرة في صالات السينما.

تجدر الإشارة إلى أنّ تطبيق «جوّي TV » يوفّر للمستخدم العديد من المزايا من خلال الأجهزة الذكية، ويتضمن باقة من أقوى العروض الترفيهية. حيث يتيح التطبيق للمشاهد العودة إلى بداية البرنامج الذي يتمّ عرضه في أي وقت لمشاهدة الأجزاء التي فاتته، كما يوفر أكثر من 10.000 محتوى فيديو، وطرقاً متعددة لمتابعة المحتوى على شاشات متعددة في الوقت نفسه، ومتابعة برامج مختارة تم عرضها مسبقاً.