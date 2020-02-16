هواوي تحتفل باليوم الأول لمبيعات سلسلة حاسبات HUAWEI MateBook D في متجرها الرئيسي في الرياض

: بعد اكتسابها السمعة الطيبة في أجهزة الحاسوب المحمولة القوية والأنيقة، وبعد طرحها سلسلة HUAWEI MateBook D، نظمّت شركة هواوي تك إنفتسمنت العربية السعودية المحدودة مناسبةً خاصة احتفالا باليوم الأول لمبيعات تلك السلسلة ضمن متجرها الرئيسي في مول الرياض بارك.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتّع بها هذه الحواسيب الجديدة من قبل الخبير التقني فيصل السيف، الذي تحدّث أيضا عن أداء هذه السلسلة القوي وتصميمها الجذاب وفاعليتها المبتكرة في مختلف أشكال الاستخدام، وتعزيز فكرة أنه أمام المستخدم فرصة حقيقية كي يقتني حاسوباً جديداً يدوم معه طويلاً، وينفعه في الضغوطات المهنية، ويطرح أمامه خيارات متعددة للترفيه في آنٍ معاً. واستعرض السيف أبرز مزايا HUAWEI MateBook D 14 و HUAWEI MateBook D 15، مُجيباً على أسئلة الحضور والمهتمين.

الأداء القوي

تمّ تزويد هذه الحواسب بمكونات قوية لتقديم أداء فعّال وبمجموعة من التفاصيل الفائقة التي تمنح المستخدمين كل يوم مزيدًا من المرونة أثناء استخدام أجهزة متعددة لتعزيز تجربتهم الكلية؛ فعلى الرغم من من صعوبة مسألة مسألة تثبيت شاشة عرض كاملة FullView Display ضمن حاسب محمول فائق النحافة، تمكّنت هواوي في حواسبها الجديدة من توفير هذه الشاشة المترافقة مع العتاد المادي عالي الأداء، ما يعني نجاحها في توفير طاقة كافية للتشغيل مع ضمان إمكانات التبريد المناسبة لتعزيز الجودة والكفاءة.

وتترافق المزايا السابقة في الجهاز مع ذاكرة 8 جيجابايت مزدوجة القناة ومجموعة متنوعة من خيارات التخزين مع كل من محركات الأقراص الصلبة لضمان التشغيل السلس والتخزين الضخم. كما يتم تبريد الكمبيوتر المحمول تحت الاستخدام المكثف بفضل مروحة HUAWEI Shark Fin Fan 2.0، وهو نظام مروحة جديد ومحسّن يعمل على تحسين تدفق الهواء ويعزز التبريد. كل هذا مدعوم ببطاريات 56Wh و 42 Wh كبيرة في HUAWEI MateBook D 14 و D 15 على التوالي. يتم شحن كليهما احتياطيًا باستخدام شاحن باستطاعة 65 واط من النوع C الذي يحل محل الطوب التقليدي ويعزز إمكانية النقل

.

الذكاء في تقنية (هواوي شير)..

وبالإضافة لذلك تأتي تقنية هواوي شير المبتكرة حقاً لتحسين الإنتاجية وإزالة الانحرافات أثناء استخدام أجهزة متعددة، إذ تتيح للمستخدمين ببساطة النقر على هواتفهم الذكية المتوافقة من Huawei* على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة HUAWEI MateBook D وعكس شاشة الهاتف الذكي على سطح المكتب على الفور. كما يمكن لهم استخدام جميع تطبيقات الهواتف الذكية المفضلة لديهم على سطح المكتب الخاص بهم، والتي تتحكم فيها الأجهزة الطرفية الخاصة بهم للحصول على تجربة أكثر غامرة ودون انقطاع. وبمقدورهم سحب وإسقاط الملفات بين كلتي الواجهتين لنقل البيانات بشكل أسرع وأسهل. تدعم هذه الميزة أيضًا مشاركة الحافظة لنسخ النص، مما يسمح للمستخدمين بنسخ النص أو سحبه من جهاز إلى آخر.

*متوافق فقط مع بعض هواتف هواوي الذكيّة

المزيد من المرونة والأمان والفاعلية:

علاوة على ذلك وفّر الجهاز خاصية زر التشغيل الذي يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع. وهنا لا يتعين على المستخدمين الانتظار حتى يصلوا إلى شاشة تسجيل الدخول لكتابة كلمة المرور الخاصة بهم أو استخدام مستشعر بصمة الإصبع؛ فبدلاً من ذلك يقوم زر الطاقة بأخذ بصمة الإصبع وتوثيقها أثناء تشغيل الحاسوب المحمول، وتسجيل الدخول مباشرةً ليوفر الوقت وجعله أكثر ملاءمة.

وفيما يتعلق بمواصفات الأمان والخصوصية، تمت إزالة الكاميرا من الجزء العلوي من الشاشة ودمجها في لوحة المفاتيح، ليتم استخدامها عند الحاجة فقط. وذلك بهدف تقليل الحواف للحصول على تجربة مشاهدة غامرة بخصوصية أعلى. يأتي ذلك مقترنًا بميزات عرض مذهلة وجسم رفيع وأنيق تجعل من سلسلة HUAWEI MateBook D إحدى أفضل الخيارات في قطاع أجهزة الحواسيب المحمولة خفيفة الوزن.