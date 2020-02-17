مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي يستضيف المؤتمر الدولي لطب المخ والأعصاب الأسبوع المقبل

تجري مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي استعداداتها النهائية لاستضافة المؤتمر الدولي لطب المخ والأعصاب في نسخته الأولى خلال الفترة من 22-24 فبراير 2020 م ، حيث ستتضمن فعالياته 12 محاضرة علمية وثلاث ورش عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 28 ساعة ، ومشاركة نخبة متميزة من أطباء وخبراء المخ والأعصاب من مختلف دول العالم ، وذلك لاستعراض آخر ما توصل إليه الطب الحديث في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب .

وسيشهد هذا المؤتمر مناقشة آخر المستجدات والأبحاث العلمية في تشخيص وعلاج طب المخ والأعصاب ومستقبل هذا التخصص من الناحية الطبية والتقنية. علاوة على تدريب الأطباء المشاركين في ورش العمل على المهارات الحديثة في التعامل مع مختلف حالات مرضى المخ والأعصاب.

ويستهدف هذا المؤتمر في المقام الأول أطباء المخ والأعصاب وأطباء الباطنية ، وفرق التمريض والصيادلة والفنيين وكل المختصين في المجال الطبي. كما يتخلله حلقات نقاش علمية تتيح للحضور التداخل التفاعلي للاستفادة من الخبرات العالمية المتواجدة بالمؤتمر. وتتولى الإعداد للمؤتمر لجنة منظمة تضم كوادر متخصصة لإخراجه بالصورة التي تليق بتنظيم مثل هذه المؤتمرات الطبية العالمية ، وذلك من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من إقامته .

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر امتداداً لمسيرة مجموعة د.سليمان الحبيب المليئة بالعطاء ودورها في دعم وتنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية انطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية ، وإيماناً بها بأهمية هذه التظاهرات العلمية لإثراء العمل الطبي بالمستجدات العلمية وتحسين مستويات الأطباء بما ينعكس على مصلحة المرضى.