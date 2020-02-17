استعرض خططها لأتمتة عملياتها وتعزيز الشفافية .. الرئيس التنفيذي لنجم متحدثاً في الندوة الدولية لصناعة هياكل السيارات IBIS 2020

شاركت نجم لخدمات التأمين في الندوة الدولية لصناعة هياكل السيارات IBIS التي أقيمت يوم 12 فبراير 2020، وهي المشاركة السعودية الأبرز في هذه الندوة الدورية التي تعنى بقطاع السيارات والأنشطة المرتبطة بها.

وخلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان “وجهة نظر قطاع التأمين”، تطرق الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان إلى أهمية الأتمتة في تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بقطاع المركبات، ومن ضمنها قطاع التأمين الذي أثبت تقدماً كبيراً في هذا المجال. وقال: “نحن في نجم، نتبنى خيار الأتمتة والابتكار وفق استراتيجية تضمن تطبيق التحول الرقمي الكامل في مختلف خدماتنا، مما ساهم في ارتقائنا بمستوى معالجتنا لقضايا المرور في أوقاتٍ قياسية، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وبالتالي زيادة الكفاءة في حركة النقل وتحسين جودة الحياة بالمملكة”. كما تطرق إلى المطالبات التأمينية، حيث توفر شركة نجم منصّة رقمية فعّالة تساهم في تبسيط الإجراءات ومعالجة وحل المشكلات المتعلقة بالحوادث، وإنهاء إجراءات المطالبات التأمينية المتعلقة بها بأسرع وقت ممكن.

وعلى صعيدٍ آخر، تحدث الدكتور السليمان عن أهمية تعزيز الشفافية ضمن إجراءات التأمين، وبما يعزز حماية المؤمّن عليهم والقطاع عموماً. واستعرض خطوات نجم في هذا السياق، لا سيما عبر مكافحة مختلف أوجه “الاحتيال التأميني” على المركبات، وتعزيز الثقة بين نجم ومختلف أصحاب المصلحة، ومؤكدأً أن لوسائل الأتمتة الحديثة، وخاصة عبر خدمات الذكاء الاصطناعي الدور الأكبر في تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى درجات الالتزام والتكامل بين شركات التأمين من جهة والمؤمنين من جهةٍ أخرى.

يذكر أن الندوة الدولية لصناعة هياكل السيارات IBIS كانت قد انطلقت في نسختها الأولى عام 2001، واستطاعت مع الوقت أن تصبح من المؤتمرات الرائدة التي تعقد حول العالم والمختصة في صناعة هياكل السيارات، حيث تعتبر الندوة مصدراً رفيع المستوى للمعلومات، ويتم خلالها طرح الأساليب المبتكرة لمشاكل صناعة السيارات والأنشطة ذات العلاقة.