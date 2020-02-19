” الجميح للسيارات” تعقد اجتماعها السنوي تحت شعار ” معاً نرتقي”

عقدت شركة الجميح للسيارات اجتماعها السنوي لإنطلاق الاعمال تحت شعار “معاً نرتقي”، بحضور مختلف مدراء الإدارات في الشركة ومدراء المناطق ، وقد شملت أجندة هذا العام عرض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2019، بالإضافة إلى عرض الخطط الإستراتيجية والأهداف الموضوعة للعام الجديد ، إضافة إلى متابعة خطط التوطين التي بدأت الشركة بتنفيذها على مدى السنوات الماضية ، وعقد الاجتماع، بحضور إبراهيم الجميح ، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات والمدير التنفيذي لعمليات التشغيل ، وليد العبدالله الجميح، إضافة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرين الإقليميين للشركة.

واستهل الرئيس التنفيذي كلمته عبر فيها عن شكر وتقدير الشركة لفريق العمل بها، على الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، والتي تدعم المكانة المتميزة التي تحظى بها شركة الجميح للسيارات في السوق السعودية والمنطقة، كما حث الجميع على مواصلة العمل بنفس الجهد والحماس لتحقيق نتائج أفضل في عام 2020 ، الى ذلك أشاد ، وليد الجميح ، في كلمة تحفيزية بالجهد والعمل المتواصل الذي بذله الجميع في السنة المنقضية ، والذي أثمر عن النتائج الجيدة التي حققتها الشركة، وشجع الجميع على مواصلة النجاح في السنة الجديدة ، وقامت إدارات الشركة بعرض إنجازاتها خلال عام 2019، والنتائج التي توصلوا لها ، ثم تمت مناقشة الأهداف الموضوعة للعام الحالي 2020 بشكل موسع، إضافة إلى بحث استراتيجية العمل للشركة. كما طرح المشاركون في الاجتماع، وجهة نظرهم بخصوصها، بالإضافة إلى الحلول المثلى للتعامل مع التحديات الحالية في السوق السعودي وخصوصاً مع اتساع رقعة المنافسة ، وفي نهاية الاجتماع، تم تكريم مجموعة من الموظفين والإدارات على أدائهم المميز ومساهمتهم في تعزيز اسم الشركة وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.