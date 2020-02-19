مميزات فريدة لهاتف HUAWEI Mate30 Pro يجعله علي قائمة الهواتف الذكية

أحدث هواتف هواوي HUAWEI Mate30 Pro هو الهاتف الذكي الحقيقي المعترف بهِ كملك بأدائه القوي، وتصميمه الأيقوني الأنيق، وقدراته الفائقة في تصوير وتسجيل الفيديوهات بالإضافة إلى بطارية فائقة تدوم طويلاً، وبالطبع مزايا أمنية لا مثل لها، كل هذه الميزات تجعله يستحق لقب ملك الهواتف الذكية.

تصميم أيقوني أنيق

السؤال هو، هل يبدو مظهر هاتفك أنيقًا؟ هاتف HUAWEI Mate30 Pro مصمم بطريقة رائعة ويحتوي على هالة دائرية في الجهة الخلفية من الهاتف وشاشة منحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة، مما يجعله رائعًا تمامًا.

إيماءات ذكاء اصطناعي مذهلة

ماذا لو كان بإمكانك تصفح الانترنت او القيام بمهماتك اليومية على هاتفك بكل بساطة عن طريق تلويح يديك للأعلى أو للأسفل، أو قرص الهواء لأخذ لقطةٍ للشاشة (نعم، قرص الهواء يا سادة!)، هناك المزيد من السحر، هل سمعتم عن تقنية “اكتشاف زاوية العين”؟ لا؟ حسنًا، ربما يرجع ذلك إلى عدم وجود شيء من هذا القبيل، حتى وصل HUAWEI Mate30 Pro! يقوم هذا الهاتف باكتشاف وقياس الزاوية التي تنظر إليها وتضبط خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي الشاشة وفقًا لذلك. ليست هناك حاجة لقلب الهاتف يدويًا، ولا داعي لتحريك عضلة سوى عضلات الأعيُن. ويمكن للمستخدم أيضاً تبادل الصور والفيديوهات بين هاتفه الذكي وحاسوبه المحمول بكل سهولة، حيث تتيح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration* إمكانية نقل المعلومات والبيانات ومشاركتها بين الهاتف والحاسب المحمول بسلاسة وسرعة كل ما عليك فعله هو سحب وإسقاط الملف بأصابعك، نعم هكذا تمامًا!

*متوفرة فقط على مجموعة محددة من هواتف هواوي وأجهزة Matebook من هواوي

إمكانات تصوير فيديو لا يعلو عليه

يحتوي HUAWEI Mate30 Pro على أربعة كاميرات للتصوير الفوتوغرافي الفائق بالإضافة إلى تصوير وتسجيل الفيديوهات بدقة فائقة. يحتوي ملك الهواتف الذكية على أول كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 40 ميجابكسل في العالم (كاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل) بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق الثلاثي الأبعاد 3D Depth Sensing. يرتقي هاتف HUAWEI Mate30 Pro بقدرات تصوير الفيديو إلى مستويات جديدة كليًا عن طريق تقنية Ultra-slow Motion بمعدل 7680 إطارًا في الثانية، وهو ما لم يكن ممكناً في السابق إلا بواسطة الكاميرات الاحترافية. أصبح من الممكن الآن تصوير فيديو لطائر يمتص رحيق الزهرة إلى الحد الذي تستطيع فيه رؤية أجنحة الطيّر ترفرف! تقنية Ultra Low-Light Video تساعدك على التقاط مقاطع فيديو ذات مستويات إضاءة منخفضة جداً بدرجة 51200 وفق معيار ISO، وهي أعلى حساسية متواجدة في كاميرات الهواتف المحمولة ويمكنها منافسة كاميرات التصوير الاحترافية. يمكنك تصوير مقاطع الفيديو في منطقة ذات إضاءة منخفضة وستبدو الدقة كما لو تم تصويرها في وضح النهار.

بطارية ضخمة مع قدرات شحن فائقة

ليست هناك حاجة للقلق من أن هاتفك سوف ينفد من الطاقة عندما تكون في الخارج. يتمتع HUAWEI Mate30 Pro ببطارية هائلة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، ويمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى أثناء استخدام الكاميرا أو الألعاب أو تصفح الويب. لكن، ما إذا كان عليك البقاء في المنزل لشحن هذه البطارية الضخمة؟ لا داعي للقلق، لأنه يمكنك شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائقتين السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge حاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland. ويمكنك شحن الهاتف في حالة التنقل وذلك من خلال طرح الشاحن السلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 40 واط) والشاحن اللاسلكي للسيارة (باستطاعة 27 واط). وعلاوة على ذلك، يُزود الهاتف الرائد للمستخدمين خاصية الشحن العكسي اللاسلكي المطورة والسريعة ما يسمح لهم بإعادة شحن أجهزتهم على نحو سريع.

مزايا أمنية فائقة

يمكنك الاعتماد على HUAWEI Mate30 Pro لكي يبقيك آمنًا، وذلك بفضل بيئة تشغيل موثوقة ومعزولة (TEE)، والتي تضمن تخزين جميع البيانات الحساسة مثل بصمات الأصابع ومعلومات الوجه وبصمات الصوت في الجزء الأكثر أمانًا من المعالج.

كما يتم حفظ الرسائل والإشعارات الواردة بعيداً عن أعين المتطفلين بفضل تقنية AI Private View التي تقوم بإخفاء المحتوى عند اكتشاف وجوه متعددة، إلى جانب تنبيه المستخدم بشأنها. كما تم تعزيز مستويات الأمان عند فتح قفل الهاتف من خلال ميزة التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل خواص التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه 3D Face Unlock وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة.

يأتي هاتف HUAWEI Mate30 Pro الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز

مع الأداء الفائق، وتصميمه الأيقوني الأنيق، والإمكانات الفائقة للتصوير وتسجيل الفيديو بالإضافة للبطارية ومزايا الأمان الفائقة، هل هناك حقًا أي شيء لا يمكن أن يفعله HUAWEI Mate30 Pro “ملك هواتف الذكية “؟