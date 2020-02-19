• صنابير المطابخ Zedra Smart Control تحرز النقاط من المستهلكين من خلال مزايا المنتج والتصميم وملائمة المستخدم والقدرة الابتكارية

• مبادرة “لايف-كير” تختار “غروهي” العلامة التجارية المفضلة”

• مجموعة Colors للمطابخ بنظام التحكم الذكي تحصد جائزة iF الذهبية المرموقة لعام 2020

بحضور أكثر من 1500 مستهلك و15 عضواً من لجنة تحكيم جائزة “ابتكار المطبخ”،فازت “غروهي” بجائزة “ابتكار المطبخ السنوية لعام 2020″ عن فئة ” أحواض المطابخ وتجهيزاتها الصحية” عن نظامها للتحكم الذكي Zedra SmartControl. يتميز هذا الصنبور بأنه يعمل بصورةٍ حدسية لا يتخطاها الزمن، الأمر الذي جعله محط تقدير بالمقارنة مع معايير سهولة الاستخدام والابتكار وفوائد المنتج والتصميم وملائمة المستخدم. وهذه هي المرة الثالثة التي تفوز فيها “غروهي” بهذه الجائزة المرموقة إلى جانب احتفالها بلقب”العلامة التجارية المفضلة”. وتمنح هذه الجائزة مرةً كل ثلاث سنوات، وهي بمثابة تكريم وفقاً لتقييم المستهلكين بمعدلات فوق المتوسط ولاتساق العلامة التجارية ومكانتها على مدى سنواتٍ عدة. ولقد عبّرت أندريا بوسمان نائب الرئيس الأول لأنظمة المياه والفلتر وسكك المطبخ في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “غروهي” عن سعادتها بهذه الجائزة بالقول:” “أنا مسرورة للغاية بأننا نجحنا مرةً جديدة في إقناع لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء ومستهلكين، ونُعتبر الآن العلامة التجارية المفضلة في مجال المطابخ”. وأضافت:” وتؤكد هذه الجاهزة على مساعينا لجعل “غروهي” خيار المستهلكين الأول وفي المطابخ أيضاً. إذ نقدم مجموعة متكاملة من مصدرٍ واحد من أحواض المطابخ والتجهيزات وأنظمة المياه والاكسسوارات وصولاً إلى أنظمة ضبط النفايات”.

التفاعل المثالي بين الشكل والوظيفة

يجسد نظام التحكم الذكي Zedra Smart Control من “غروهي” التصميم النموذجي المخفّض المعتمد في مجموعة Zedra. وتشكل هذه الحنفية مزيجاً بين تقنيات أنظمة التحكم الذكية الحدسية ومعايير الإستدامة، وهي تحقق ليس فقط جميع الوظائف المطلوبة في الحوض، ولكنها تتيح أيضاً التعديل الدقيق لمعدل تدفق المياه. إذ أن التحكم في تدفق المياه لا يتم بواسطة ذراع التشغيل، إذ تعمل هذه الحنفية باللمس، حيث أن لمسةً واحدة فقط بظهر يدك أو معصمك أو كوعك ستُفّعل تدفق المياه أو تلغي تفعيله. ويمكن ضبط كمية المياه المطلوبة مسبقاً عن طريق تحويل زر الضغط. كما يمكن التحكم في درجة حرارة المياه بفضل نظام التركيب السهل عن طريق تحويل خلاط الحوض في جهاز الصنبور إلى اليمين أو اليسار. ولتحقيق المزيد من الاستدامة واستهلاك أقل للمياه، يمكن اختيار الإعدادات الإقتصادية والبيئية مسبقاً كمعايير إضافية حسب الطلب.

“من المستهلكين وللمستهلكين”

تُمنح جائزة “ابتكار المطبخ السنوية” من قبل مبادرة “لايف-كير” المستقلة، وتشكّل علامة فارقة فهي بمثابة “ختم ثقة” لذا تؤثّر في القرار الشرائي لأنها “من المستهلكين وللمستهلكين” كما تسهّل التواصل بشفافية وموثوقية. ولقد أقيم حفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2020 خلال معرض السلع الاستهلاكية الدولي “أمبينت” في مدينة فرانكفورت الألمانية.

المنتدى الدولي للتصميم GmbH يمنح تقديره أيضاً

نظام التحكم الذكي Zedra هو جزء من مجموعة أنظمة التحكم الذكية، التي نالت مجموعتها Colors مؤخراً جائزة “iF Design Award 2020” الذهبية المرموقة. كما منحت أقدم مؤسسة تصميم مستقلة في العالم “المنتدى الدولي للتصميم GmbH” في هانوفر في ألمانيا، تقديرها لمنتجات “غروهي” لجهة فوائد المستهلك والجودة والتصميم. “تضع هذه المجموعة من التجهيزات، تجربة المستخدم كأولوية في عملية التصميم. ولقد أبدت لجنة التحكيم إعجابها بالصناعة المتقنة الممتازة وجودة التركيب التكامل السلس الذي يمكن تحقيقه في أي مطبخ”، هذا ما خلصت إليه لجنة التحكيم في شرحها لمعايير هذه الجائزة.