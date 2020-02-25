أعلنت شركة إنتغرال، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق مسلسل كوميدي جديد تحت عنوان «بالساعة»، من خلال المنصّة الترفيهية «جوّي TV».

ويضمّ المسلسل الذي أخرجه التونسي الأسعد الوسلاتي، نخبة من الممثلين السعوديين أبرزهم: سارة اليافعي، روان العليوي، قمر الترك، عبدالله الجميري، مريم الغامدي، هند محمد، ونايف خلف.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويعتبر مسلسل «بالساعة» ثالث إنتاج سعودي كامل يقدّم عبر منصّة «جوّي TV»، ويأتي بعد مسلسليّ «استديو المشاهير» و«قلبت جد» اللذين حصدا مشاهدة واسعة. وسوف يضيف «بالساعة» رصيداً إضافياً إلى منصّة «جوّي TV» التي تعمل على نسج علاقتها مع الجمهور وتوطيدها من خلال تقديمها أعمالاً مميّزة ومسلّية وهادفة في الوقت عينه. ويتضمن المسلسل الذي تعود فكرته إلى عمر الديني وقصة وسيناريو وحوار فاروق الشعيبي، 10 حلقات مدّة كل حلقة 30 دقيقة، وبدأ عرضه يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020.

وتدور أحداثه حول مكتب تديره سيّداتان هما أمل وأسماء، يوفر عاملات يعملن في المنازل بنظام الساعات، وبعد تعرضهما لعملية نصب من قبل الشخص الذي يوفّر العاملات لمكاتب الاستقدام، تبدأ معانتهما لتوفير قيمة القرض الذي أخذتاه من البنك.

ويعالج المسلسل معاناة مكاتب العاملات المنزليات في إطار تشويقي كوميدي، حيث بدأت المشكلة عندما قرّرت أسماء وأمل الحصول على قرض من البنك بقيمة مليون ريال لبدء مشروع إطلاق مكتب استقدام العاملات المنزليات، وهما تعتقدان أن هذه المهنة يجب أن تكون بإدارة نسائية مئة بالمئة، وأنه خطأ كبير أن تكون مكاتب الاستقدام فقط للرجال، لكن كيف تعملان على حل المشكلة بعد تعرضهما لعملية النصب، وما هي خططهما لسداد القرض البنكي؟!

وتؤكد إنتغرال من خلال منصّة «جوّي TV» التي تتقدم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT أو من خلال التطبيق، سعيها المستمر إلى تقديم محتوى مميّز ومختلف عما هو متعارف عليه، كما تسعى إلى زيادة الإنتاجات الحصرية والمميّزة بهدف تقوية الإنتاج السينمائي في المملكة، وإبراز المواهب السعودية.

وتعمل حالياً على إطلاق عملين جديدين يتم بثهما قبل شهر رمضان المبارك هما: مسلسل«أف بي أي» الذي يعالج في إطار كوميدي قضية ما قبل الزواج بين الرجال والنساء، وبرنامج «لا نوقف» الذي يطرح قضية إثبات الذات وبناء المستقبل لدى الشباب السعودي من خلال ثلاثة شبان قرروا السفر حول المملكة عبر الدراجات النارية.

تجدر الإشارة إلى أن مشتركي STC المميزين وعملاء مفوتر 4 ومفوتر 5، يستطيعون مشاهدة مسلسل «بالساعة» مجاناً على تطبيق «جوّي TV».

ولمشاهدة مسلسل «بالساعة» والعديد من البرامج الممتعة والمتنوعة الأخرى يمكنكم زيارة www.jawwy.tv وتحميل تطبيق «جوّي TV» من متاجر التطبيقات أو الاتصال بخدمة العملاء في STC للحصول على الجهاز المنزلي.