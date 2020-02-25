مجموعة د.سليمان الحبيب توقع اتفاقيات مع البنوك لتغطية اكتتاب الأفراد

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توقيع خمس اتفاقيات مع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب للأفراد وهي : البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض .

وبموجب هذه الاتفاقيات ستكون كافة فروع البنوك المستلمة جاهزة ومستعدة لاستقبال طلبات المكتتبين الأفراد ، وفقاً للتعليمات المبينة في شروط وأحكام الاكتتاب بنشرة الإصدار لمدة سبعة أيام ، تبدأ من اليوم الأربعاء 26 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 م ، بواقع خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف 5.250.000 سهم.

وقد أنهت البنوك كافة التحضيرات اللازمة لإستلام طلبات الإكتتاب عبر كافة قنواتها للخدمات الإلكترونية، التي تشمل الإنترنت والهاتف المصرفي ومكائن الصرف الآلي وكذلك عبر كافة فروعها ، من أجل توفير أفضل مناخ للمكتتبين وتسهيلاً لعملية الإكتتاب. كما قامت بتوفير عددٍ كافٍ من نماذج طلبات الاكتتاب لدى فروعها المستلمة .

وكانت شركتا جدوى للإستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنتا عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريالاً، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الأجنبية ، واكتتبت المؤسسات في كامل أسهم الطرح، حيث تم تخصيص مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للإكتتاب. وبعد إنتهاء إكتتاب الأفراد سيتم إرجاع الفائض ثم إدراج الأسهم بالسوق بعد موافقة هيئة السوق المالية .

من جهته قال الأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة أن سعر الإكتتاب النهائي حُدد بناء على مستويات الطلب على الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات الإستثمارية وصناديق الإستثمار وفي ضوء عروض الأسعار الواقعة ضمن النطاق السعري.

وأضاف الحقباني أن خطوة الطرح تهدف إلى استدامة أعمال الشركة وتعزيز فرص النمو في المستقبل وزيادة الحوكمة وتحقيق أفضل الممارسات العالمية لدعم أنشطة المجموعة، وإتاحة الفرصة أمام مساهمين جدد للمشاركة في قدرات المجموعة بوصفها أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط.