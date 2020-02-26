مجموعة د. سليمان الحبيب تنظم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في 3 مارس المقبل

أكملت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية استعدادتها النهائية لتنظيم المؤتمر الدولي لطب الطوارىء، تحت شعار “20 عاماً من النجاح”، ويشارك فيه “60″ متحدثاً ومحاوراً، وتقدم فيه “35″ محاضرة بالإضافة إلى “7″ ورش عمل علمية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع “25″ ساعة تعليم طبي مستمر، ويعقد المؤتمر خلال الفترة من “3-5″ مارس 2020م، بقاعة الدكتور بسام الحواري بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي.

وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هذا المؤتمر يستهدف في المقام الأول أطباء الطوارىء والعناية المركزة “ICU” للكبار والصغار وأطباء طب الاسرة والمجتمع والكوادر التمريضية والمسعفين، وتدريبهم على المهارات الأساسية في التعامل مع مرضى الحالات الطارئة والحرجة من خلال أحدث الأساليب العلمية.

وأوضح د. العسيري أن المؤتمر يشارك فيه بالحديث نخبة من الخبراء العالميين في طب الطوارىء من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وكذلك الامارات والبحرين والكويت، علاوة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء جمعيات طب الطوارىء في دول الخليج العربي، وتوقع أن يصل عدد حضور المؤتمر إلى أكثر من “1000″ ممارس صحي.

وأضاف أن المؤتمر سيستعرض آخر المستجدات والأبحاث في طب الطوارىء ويناقش بصورة معمقة الأساليب الحديثة في إنعاش الكبار والصغار وكذلك علم السموم وأفضل الطرق التعليمية في طب الطوارىء، فضلاً عن مناقشة تكنولوجيا الأشعة الصوتية واستخداماتها في علاج مرضى الحالات الطارئة.

توقع د. العسيري أن يحقق المؤتمر نجاحاً كبير بالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، كما أننا سنتشرف بحضور الجيل الرائد المؤسس لطب الطوارئ في المملكة لحفل الافتتاح والتقائهم بالجيل الجديد من الأطباء المتخصصين في ذات المجال، علاوة على أن الفعاليات ستشهد استعراض ممثلي دول الخليج المشاركين لتجارب بلدانهم في مجال طب الطوارئ، وكذلك ينظم على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه أكثر من “20″ شركة مهتمة بتقنيات وأجهزة طب الطوارئ، وتابع د. العسيري: “المؤتمر من أكبر التجمعات العلمية لطب الطوارئ، وسيحقق – إن شاء الله- كل الأهداف المرسومة له، لا سيما تطوير الأداء المهني للأطباء والطبيبات في التعامل مع مختلف حالات مرضى الطوارئ”.

ولفت د. العسيري إلى أن توقيت المؤتمر الدولي لطب الطوارئ يأتي متازمناً مع مرور “20″ عاماً على تأسيس الزمالة السعودية لطب الطوارىء.

ودعا جميع الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في حضور المؤتمر التسجيل من خلال البريد الإلكتروني: “cme@drsulaimanalhabib.com” أو التواصل عبر “الواتساب” “0539206008″

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار دعم مجموعة د. سليمان الحبيب المستمر للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، وصولاً إلى خدمة رعاية صحية أفضل تواكب المستجدات العلمية والتقنية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كافة التخصصات الطبية.