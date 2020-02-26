تدشين سيارة كيا سيلتوس بالرياض

بحضور نائب الرئيس التتفيذي لشركة الجبر للسيارات الاستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر و السفير الكوري في السعودية السيد جو بيونغ ووك وعدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الاعمال والمهتمين بقطاع السيارات تم يوم الاثنين تدشين سيارة كيا سيلتوس في مدينة الرياض وذلك في مقر الشركة بحضور عدد كبير من عملاء كيا للسيارات التي حظيت بثقة ونسبة مبيعات عالية لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين والجدير بالذكر ان الجبر القابضة هم الوكلاء الحصريون في المملكة.

وقد اعد برنامج للاحتفال بالتدشين بدأ بالعرضة الشعبية والتي قام السفير بالمشاركة فيها ومن ثم كلمة شكر وترحيب بالضيوف ثم ازيح الستار عن السيارة الذي تخلله شرح كامل عن مواصفاتها

الجدير بالذكر ان الاسبوع قبل الماضي شهد تدشين سيارة كيا سيلتوس في مقر شركة الجبر كيا في المنطقة الشرقية طريق الدمام الخبر ويوم الاحد الماضي كان تدشينها في مدينة جدة بحضور عدد من الشخصيات ورجال الاعمال والمهتمين.