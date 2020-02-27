هواوي تطرح هاتف HUAWEI Mate Xs – ملك الهواتف القابلة للطي

خلال مؤتمر صحفي افتراضي تحت عنوان”TOGETHER Connecting Possibilities”، أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين هاتف HUAWEI Mate Xs، وهو الإصدار المتطور لهاتف HUAWEI Mate X الثوري القابل للطي. يعد هاتف HUAWEI Mate Xs، المليء بأحدث التقنيات من هواوي، أكثر الهواتف المتطورة من هواوي والتي تتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل ذكي محسّن للهواتف الذكيّة مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر أوضاع الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. سيتم فتح الطلبات المسبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 15 مارس، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن السعر المحلي.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، “لقد كان هاتف HUAWEI Mate X أول تجربة لنا في فئة الهواتف القابلة للطي، وأنه وضع المعايير لهذه الصناعة. يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على رفع مستوى الهواتف القابلة للطي بدرجة أكبر من خلال اتصال أقوى وتجربة مستخدم متكاملة. إنه أسرع هاتف ذكي يدعم تقنيّة الجيل الخامس 5G من فئته. استعدوا للقاء الغير مسبوق – مرة أخرى.”

مستقبل تصميم الهواتف الذكيّة القابلة للطي

يوفر هاتف HUAWEI Mate Xs تجربة عرض FullView حقيقية من خلال شاشة قابلة للفتح الخارجي من الحافة إلى الحافة بمقاس 8 بوصة مُمكّنة بفضل تصميم المفصل الميكانيكي الجديد. تم تصميم الهاتف القابل للطي على شكل Falcon Wing لأول مرة على هاتف HUAWEI Mate X، ويضم أكثر من 100 جزء متشابك يعملون في وئام تام لتعزيز الشاشة مع تقديم تجربة مستخدم سلسة عبر الوضعين.

الهاتف مصنوع من معدن سائل مرتكز على الزركونيوم، وتمت ترقية المفصل ليصبح أكثر متانة، مما يسهل طي الهاتف كاملًا بدرجة 180 درجة. تتقلص المفصلات وتوسع نفسها اعتمادًا على حالة الشاشة، مما يوفر الدعم اللازم بأقل مسافة.

تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate Xs بشاشة مرنة تتميز بهيكل بوليمر مبتكر من طبقتين. يتم تصنيع شاشة العرض القابلة للطي باستخدام تقنية رائدة من هواوي تلتصق بطبقتين من مادة بوليميد من الدرجة الفضائية مع مادة لاصقة وواضحة للبصر. تتيح هذه المواد الفريدة للعرض إنتاج جودة صور رائعة وتشبع اللون وسطوعًا مع الحفاظ على درجة عالية من المتانة.

في حال الطي، يعد الهاتف الذكي القابل للطي هاتف قوي بشاشة مزدوجة يضم شاشة رئيسية بحجم 6.6 بوصة وشاشة ثانوية بحجم 6.38 بوصة. وفي حال عدم الطي، يصبح الهاتف الذكي جهاز لوحي بحجم 8 بوصة يوفر تجربة مشاهدة عبر عدد لا يحصى من الأعمال وسيناريوهات لا مثيل لها في أي هاتف ذكي آخر.

يتميز هاتف HUAWEI Mate Xs بجسم قابل للطي فائق النحافة، حيث يبلغ مقاسه 5.4 مم فقط عندما يكون غير مطويًا و11 مم عند طيه، مما يجعله سهل الاستخدام ويسهل حمله.

تجربة حقيقية للهواتف الذكيّة القابلة للطي

يتمتع هاتف HUAWEI Mate Xs بالقدرة على التحول إلى “لوحة قماشية” رقمية أكبر بكثير بفضل الثنية التي يتم تثبيتها بواسطة مشبك فعلي، يمكن تثبيته عند الرغبة باستخدام زر يمكن الوصول إليه على الشريط الجانبي. ويوفر هذا مساحة أكبر للمستخدمين لتخصيص التجربة لتناسب احتياجاتهم.

يدعم الهاتف الذكي القابل للطي Multi-Window الذي يسمح بعرض تطبيقين جنبًا إلى جنب والتفاعل مع بعضهم البعض. يمكن نقل النصوص والصور والمستندات بنفس سهولة سحب المحتوى وإسقاطه من تطبيق إلى آخر.

يوفر الزر العائم الموجود في الجزء السفلي من الشاشة مساحة للمستخدمين لتعيين تطبيقات لفتح وإطلاق أسرع. عند فتح تطبيقين بشكل متزامن، يمكن للمستخدمين تشغيل تطبيق ثالث باستخدام خاصيّة Floating Window، والتي يمكن استخدامها للقيّام بالمهمات الصغيرة مثل الاستجابة للرسائل النصية دون الخروج من التطبيقات الحالية.

يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على واجهة تشغيل EMUI10.0.1، وهو نظام تشغيل يعمل بنظام أندرويد Android مفتوح المصدر. فهو لا يجمع فقط بين الأداء والأمان المحسّن، ولكنه يدعم أيضًا تقنيّة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، التي تم تطويرها من قبل تقنيات هواوي المبتكرة والموزعة في الأساس. هذه التقنيّة تلغي الحواجز بين أنظمة Windows و Android. مع هذه الميزة الثورية يمكن اتصال هاتفك HUAWEI Mate Xs وحاسوبك HUAWEI MateBook آنيًا ونقل الملفات بسهولة، ويمكنك أيضًا التمتع بتطبيقات الهاتف الذكي المفضلة لديك على جهاز الحاسوب المحمول، وكذلك التحكم على نظامين في شاشة واحدة.

تحديد أداء الهواتف الذكيّة القابلة للطي من الجيل الخامس

مدعوم بمعالج Kirin 990 5G، يستفيد هاتف HUAWEI Mate Xs من القوة الكاملة لمجموعة شرائح هواوي الأكثر تقدماً. يتضمن المعالج وحدة المعالجة المركزية الثماني النواة التي تضم اثنين من النوى Cortex-A76 المخصصة فائقة الحجم، واثنين من النوى Cortex-A76 مخصصة كبيرة وأربعة النوى Cortex-A55 الصغيرة، تعمل على مدار الساعة بسرعة 2.86 جيجاهيرتز.1

تتم معالجة الرسومات بواسطة وحدة معالجة الرسومات GPU Mali-G76 ذات 16 نواة، وهي أقوى وحدة معالجة الرسومات على هواتف هواوي، بينما يتم دعم مطالب الذكاء الاصطناعي بواسطة وحدة NPU المبنية على معمارية دافنشي من هواوي

يشتمل معالج Kirin 990 5G على مودم يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مدمج، مما يسمح له بتقديم أداء قوي واتصال جيل خامس 5G في آنٍ واحد بكفاءة أفضل واستهلاك طاقة أقل وحرارة اقل. والهاتف يدعم شبكات 2G، 3G، 4G بالإضافة إلى الجيل الخامس 5G الشبكات المستقلة SA وغير المستقلة NSA. مجموعة الشرائح المعالجة تدعم الطيف2 الترددي لشبكة الجيل الخامس 5G كاملًا بالإضافة إلى Dual Sim 5G+4G و خاصيّة Dual Standby، مما يضمن السفر براحة بال.

استمرارًا لتراث هواوي المتمثل في التنظيم الأفضل لأنظمة الكاميرات في فئتها، تم تزويد هاتفHUAWEI Mate Xs بنظام كاميرا رائد. يحتوي الهاتف الذكي القابل للطي على كاميرا لايكا رباعيةSuperSensing بدقة 40 ميجابكسل، مرتبة في شكل عمودي على طول الشريط الجانبي. حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل على عدسة (زاوية عريضة، f/1.8)، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 16 ميجابكسل (f/2.2)، وكاميرا التقريب بدقة 8 ميجابكسل (f / 2.4) و OIS) وكاميرا استشعار عمق ثلاثي الأبعاد. يدعم نظام الكاميرا مجموعة من خصائص OIS وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تثبيت الصور Image Stabilization للحصول على صور ومقاطع فيديو ثابتة جدًا بجودة فائقة وتكبير يصل إلى 30X. كنظام كاميرا متعدد السيناريوهات، يدعم أيضًا ما يصل إلى 204800 وفق معيار ISO لالتقاط صور لا تصدق في بيئات الإضاءة المنخفضة.

1القيمة الثيوقراطية. البيانات التي تم الحصول عليها من مختبرات هواوي. الاختبارات التي أجريت بموجب معايير اختبار محددة. قد تختلف الخبرة الفعلية حسب المنتجات والبرامج وسيناريو الاستخدام وعوامل بيئية مختلفة. للإشارة فقط.

2يدعم هاتف HUAWEI Mate Xs النطاق N41 فقط (2515-2690 ميجاهرتز) عند الإطلاق، سيتم دعم N38، N77، N79، N1، N28 (TX: 703-733MHz؛ RX: 758-788MHz) من خلال تحديث مستقبلي، والذي سيكون متاحًا عبر HOTA.

يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على إحداث ثورة في فئة الصور الشخصية، مما يتيح للمستخدم الاستفادة الكاملة من نظام الكاميرا الرباعي الذي تقليديًا تستفيد منه الصوّر التي تُتخذ بالكاميرا الخلفية. ومع ذلك، بمجرد عكس هاتف HUAWEI Mate Xs، يمكن للمستخدم استخدام الشاشة الثانوية لالتقاط صور سيلفي. علاوة على ذلك، فإن التقاط الصور هو أكثر تفاعلية، حيث يسمح للشخص والمصور بالعمل في انسجام تام لتطوير اللقطات المصممة بشكل جميل.

يحتوي هاتف HUAWEI Mate Xs على نظام تبريد Flying Fish Fin المصمم للهواتف القابلة للطي. يستخدم نظام التبريد الفريد هذا الجرافين المرن مع شقوق مجهرية التي تسمح له بالثني جنبًا إلى جنب مع الهاتف وتغطية مساحة السطح الكاملة للتبريد الفعال.

نظام الهوائي 5G المصمم خصيصًا لهاتف HUAWEI Mate Xs النحيف، وهو يمثل مثالًا على خبرة هواوي في تكنولوجيا الاتصالات. نتيجة لعملية البحث والتطوير الطويلة، يضمن تصميم الهوائي اتصالاً عالي السرعة وثابتًا على هاتف HUAWEI Mate Xs.

أُطلق مع منصة HUAWEI AppGallery

سيكون هاتف HUAWEI Mate Xs واحدة من أوائل أجهزة هواوي التي يتم إطلاقها من خلال منصة HUAWEI AppGallery الذي تم تجديده، وهو متجر التطبيقات الرسمي من هواوي.

تفتح منصة HUAWEI AppGallery الباب أمام عالم من التطبيقات العالمية عالية الجودة التي تستفيد من الإمكانات الفريدة التي توفرها أجهزة هواوي – مثل HiAI والاتصال الفريد والوسائط والنظام وقدرات الأمان – بالإضافة إلى التطبيقات التي أصبح المستخدمون يحبونها.